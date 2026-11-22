Miguel Medina (izquierda), Erick Almonte (centro) y Vitelio Mejía (derecha) en el anuncio del acuerdo entre Medios Panorama, Fenapepro y Lidom para la transmisión del "Duelo del Caribe". ( CEDIDA POR LIDOM )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) informaron este domingo que el "Duelo del Caribe", que enfrentará a una selección de peloteros dominicanos con jugadores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, de Puerto Rico, será transmitido por las plataformas de Grupo de Medios Panorama.

El encuentro se celebrará el próximo 5 de diciembre en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico.

Declaraciones oficiales

El encuentro con los medios de comunicación fue encabezado por Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidom; Erick Almonte, presidente de Fenapepro, y Miguel Medina, director de Grupo de Medios Panorama, entidades que unen esfuerzos para hacer realidad este importante acontecimiento deportivo.

Durante su intervención, Mejía Ortiz destacó que esta colaboración representa el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales entre Lidom y la Fenapepro, al tiempo que valoró la alianza con Grupo de Medios Panorama.

"Nosotros hemos firmado un cuarto bate", expresó Mejía Ortiz en referencia a la plataforma de medios. "Pienso que lo que ha hecho el grupo con el béisbol, en cualquier categoría, en relativamente poco tiempo habla por sí solo para que hoy hagamos esta alianza".

De su lado, Almonte informó que la conformación del equipo dominicano se encuentra en un 90 % y aseguró que será una selección muy competitiva, como habitualmente se acostumbra.

Transmisión del evento

"Vamos a anunciar el equipo antes de partir a Puerto Rico, el viernes o el sábado", reveló Almonte. "Estamos muy entusiasmados y vamos a tratar de ir a ganarle a Puerto Rico",agregó.

Mientras, Medina manifestó que será un grato honor poner las plataformas de Panorama al servicio de Lidom y Fenapepro para transmitir el evento que reunirá grandes figuras del béisbol caribeño.

"Como todos ustedes saben, Grupo de Medios Panorama, como parte de su responsabilidad social empresarial, ha desarrollado acciones para contribuir al desarrollo del béisbol en la República Dominicana a través de la Federación Dominicana de Béisbol", apuntó Medina.

"En este caso, queremos apoyar la expansión del béisbol profesional del Caribe, por lo que estaremos poniendo nuestros medios al servicio de los dominicanos, en procura de que disfruten de este importante duelo",concluyó.