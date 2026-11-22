Los Tigres de Detroit están firmando al lanzador derecho Luis Gil con un contrato de un año y 2.3 millones de dólares, informaron fuentes a Jeff Passan, de ESPN.

Gil puede ganar 2 millones de dólares adicionales mediante bonos por rendimiento, según Gary Phillips, del New York Daily News.

Antecedentes y rendimiento

Los New York Yankees decidieron no ofrecerle contrato (non-tender) a Gil el viernes, luego de que las lesiones lo limitaran a apenas 20 juegos en las últimas dos temporadas.

En 2024, Gil fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana tras registrar una efectividad de 3.50 con 15 victorias en 151 entradas y dos tercios.

La firma de Gil es el movimiento más reciente de los Tigers en esta temporada baja, tras la incorporación del cerrador Emilio Pagán y la extensión de contrato por seis años y 46.5 millones de dólares otorgada al derecho Troy Melton.

Interés de otros equipos

Según se informa, Gil, de 28 años, despertó el interés de los Boston Red Sox antes de llegar a un acuerdo con los Tigers.