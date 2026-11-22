El derecho Luis Gil llega a acuerdo con los Tigres de Detroit
Fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana tras registrar una efectividad de 3.50 con 15 victorias en 151 entradas y dos tercios.
Los Tigres de Detroit están firmando al lanzador derecho Luis Gil con un contrato de un año y 2.3 millones de dólares, informaron fuentes a Jeff Passan, de ESPN.
Gil puede ganar 2 millones de dólares adicionales mediante bonos por rendimiento, según Gary Phillips, del New York Daily News.
Antecedentes y rendimiento
Los New York Yankees decidieron no ofrecerle contrato (non-tender) a Gil el viernes, luego de que las lesiones lo limitaran a apenas 20 juegos en las últimas dos temporadas.
- En 2024, Gil fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana tras registrar una efectividad de 3.50 con 15 victorias en 151 entradas y dos tercios.
La firma de Gil es el movimiento más reciente de los Tigers en esta temporada baja, tras la incorporación del cerrador Emilio Pagán y la extensión de contrato por seis años y 46.5 millones de dólares otorgada al derecho Troy Melton.
Interés de otros equipos
Según se informa, Gil, de 28 años, despertó el interés de los Boston Red Sox antes de llegar a un acuerdo con los Tigers.