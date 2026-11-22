Los New York Mets y el estelar lanzador zurdo Tarik Skubal han llegado a un acuerdo por nueve años y 450 millones de dólares, informaron fuentes a Jeff Passan, de ESPN.

El acuerdo reportado establece un récord histórico como el contrato más lucrativo jamás otorgado a un lanzador.

Con esta firma histórica, el acuerdo de Skubal pulveriza la marca previa en las Grandes Ligas para un serpentinero, superando con creces el pacto de 12 años y 325 millones de dólares que Yoshinobu Yamamoto firmó con Los Angeles Dodgers antes de la campaña 2024.

Asimismo, el promedio anual de 50 millones de dólares coloca al zurdo en la élite absoluta de los salarios en la historia del béisbol.

La llegada del lanzador de 29 años responde a una necesidad urgente de Nueva York por apuntalar el primer puesto de su rotación, luego de que su cuerpo de abridores atravesara serios problemas de consistencia y terminara en el puesto 23 de toda la MLB en efectividad colectiva durante la temporada pasada.

Su campaña 2026 y trayectoria en Grandes Ligas

Durante la recién concluida temporada 2026 —la cual dividió entre los Detroit Tigers y Los Angeles Dodgers—, Skubal volvió a demostrar su dominio en la lomita pese a perderse algo de tiempo de juego tras someterse a un procedimiento en el codo.

En 26 aperturas, dejó una brillante efectividad de 2.72 y una tasa de 10.6 ponches por cada nueve entradas (K/9) a lo largo de 158 entradas y dos tercios, siendo pieza clave en la recta final del año.

Seleccionado originalmente por Detroit en la novena ronda del Draft de 2018 procedente de la Universidad de Seattle, Skubal debutó en las Mayores en 2020 y se consolidó como uno de los brazos más dominantes de su generación:

Dominio reciente: Ha ganado el premio Cy Young de la Liga Americana en dos de las últimas tres temporadas, incluyendo la conquista de la Triple Corona de pitcheo en 2024 (liderando su circuito en victorias, efectividad y ponches).

Números de por vida: A lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas (2020-2026), acumula una efectividad vitalicia por debajo de 3.20, más de 950 ponches recetados y un WHIP cercano a 1.03, consolidándose como un as probado tanto en temporada regular como en escenarios de postemporada.