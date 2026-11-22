Jugadores de República Dominicana celebran una carrera anotada en el Campeonato Panam U12 que se celebra en el país ( CEDIDA POR FEDOM )

República Dominicana venció a Curazao y obtuvo la clasificación a la súper ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12, en un partido con marcador de 10 carreras por 2, que le permite avanzar con récord positivo (2-1).

El jardinero Isaac Brito disparó un par de cuadrangulares con cuatro vueltas remolcadas y el lanzador Ethan Estévez completó tres entradas lanzadas de una carrera, convirtiéndose en los héroes de la causa quisqueyana.

Estévez mostró un comando sobresaliente de sus lanzamientos para tirar de strikes 27 de 39 (69%), valiéndole dos ponches, concedió tres hits y ninguna base por bolas. Fue relevado por Jefferson Manzueta, quien se adjudicó la victoria, con dos innings en blanco.

Además, Yimmy Marreno bateó perfecto de 2-2, pegando jonrón, par de anotadas e igual cantidad de empujadas, mientras Nolbis Marcos, de 2-1, produjo una vuelta y tomó boleto.

El conjunto dominicano pareció definir el encuentro en el primer episodio, tronando con seis vueltas traídas al plato. Completaron el resultado con una en la segunda, otra en la tercera y dos más en la cuarta.

Por Curazao, los destacados fueron Dylan Den-Boef, bateando de 3-2, incluido un vuelacercas, anotada y dos remolcadas. En tanto que D'Lisson Fraay, pegó dos inatrapables en tres turnos y una vez piso el home.

De esa manera, República Dominicana concluye sus compromisos correspondientes a fase de grupos, que inició con un vistoso resultado de 26 carreras por 1 ante Argentina y luego perdió frente a Venezuela (9-6).

Los clasificados a súper ronda

Estados Unidos tuvo una ruta perfecta en la ronda de apertura con tres victorias que le permiten ingresar invictos a la segunda etapa, mientras que Cuba (2-1) consiguió el segundo lugar en el grupo A.

La misma fotografía se repite en el grupo B, con Venezuela ganando tres partidos y República Dominicana (2-1)

atrapando el cupo.

Sin embargo, las representaciones del grupo C caminaron apretados hasta último momento, tanto que México (3-0) y Panamá (2-1) se enfrentaron por el primer lugar en la tercera jornada, que finalizó con los aztecas reponiéndose a un déficit de dos vueltas para ganar 7 por 6 en la última entrada.

El torneo continua para Brasil, Nicaragua, Argentina, Curazao, Puerto Rico y Perú en ronda de clasificación, en busca de completar la tabla de posiciones generales.

Este campeonato forma parte del calendario de la WBSC Américas/Copabe y se celebra en IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, hasta el 27 de noviembre. Busca la clasificación de cuatro equipos a la Copa Mundial de Béisbol Sub-12, prevista a efectuarse en China Taipéi 2027.

Todos los partidos del Campeonato Panamericano Sub-12 serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos. También disponibles en Panorama.com.do y en el canal de YouTube de VTV Canal 32.