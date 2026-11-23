Fernando Tatis Jr. jugó por última vez en la Lidom en el round robin de 2023-2024. ( GETTY IMAGES )

Las Estrellas Orientales anunciaron este lunes a través de su cuenta oficial de Instagram que el estelar jugador de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., volverá a vestir el uniforme verde para debutar próximamente en el circuito invernal.

El mensaje difundido por la franquicia de San Pedro de Macorís desató de inmediato el entusiasmo entre la fanaticada oriental y los seguidores de la pelota dominicana:

"Hay nombres que dejan huellas y otros que están destinados a seguir haciendo historia... De San Pedro de Macorís para el mundo. Muy pronto, Tatis Jr. debutará con su equipo de siempre... pura chispa, carisma y béisbol de alto nivel para que sigan brillando las Estrellas", publicó el conjunto verde en un mensaje acompañado de un video editado con el Bebo entrenándose en el estadio Tetelo Vargas.

La confirmación oficial llega después de que el propio Tatis Jr. fuera visto entrenando y realizando prácticas de bateo y defensa en el parque petromacorisano, alimentando las expectativas sobre su inminente integración a la alineación del conjunto oriental en plena lucha por la clasificación.

Tatis Jr. jugó por última vez en el circuito en el round robin 2023-2024 cuando su padre dirigía al conjunto.

El regreso del denominado "Niño" representa un golpe de autoridad en la recta decisiva de la serie regular para las Estrellas. Más allá de su impacto mediático y su capacidad para llenar los estadios del país, Tatis Jr. aporta dinamismo, poder ocasional y versatilidad defensiva en un momento en que la tabla de posiciones de la Lidom mantiene una cerrada disputa por los puestos clasificatorios hacia el Round Robin.

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Para Tatis Jr., volver al terreno en su ciudad natal significa reencontrarse con la franquicia con la que inició su trayectoria en el béisbol invernal dominicano, al que ayudó en 2019 a frenar medio siglo sin ganar una corona, y que lo vio convertirse en una de las figuras más electrizantes de las Grandes Ligas.

Constelación de estrellas

El anuncio de las Estrellas Orientales coincide con el revuelo causado en días recientes por Vladimir Guerrero Jr. El inicialista de los Azulejos de Toronto también ha manifestado abiertamente su deseo e interés de ver acción en el actual torneo invernal vistiendo el uniforme de los Tigres del Licey.

Tras concretarse su llegada al conjunto azul mediante un canje desde los Toros del Este e integrarse a los entrenamientos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, Guerrero Jr. expresó su entusiasmo por cumplir el sueño de jugar con el glorioso equipo capitalino y aportar su bate en busca de la corona nacional, a la espera de completar los trámites y permisos correspondientes con su organización en MLB.

La posible coincidencia en el diamante de figuras del calibre de Tatis Jr. y Guerrero Jr. proyecta un cierre de serie regular de alto voltaje en la Lidom.

De hecho, ambos conjuntos tienen pautados enfrentamientos directos en el calendario inmediato —tanto en Santo Domingo como en San Pedro de Macorís—, escenarios que prometen convertirse en auténticas fiestas del béisbol caribeño ante la presencia de dos de los rostros más emblemáticos del talento quisqueyano en el mundo.