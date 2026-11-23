Carlos Peguero tiene como tope en Lidom los 11 jonrones de 2011-2012. ( CEDIDA GIGANTES DEL CIBAO )

En los 15 torneos que lleva pululando en la Lidom, Carlos Peguero no ha sido de ganar titulares con sus declaraciones ante las cámaras.

Salvo ser la pieza central del cambio que llevó a Juan Francisco al Licey (2011), esta mole de 6´5 pies y sobre 260 libras de muchos músculos se ha abierto espacio con el poder en sus batazos, uno que a sus casi 40 años lo tiene desplazando a íconos en la hemeroteca del circuito.

La buena salud del bate del nacido en Hondo Valle ha convencido a Miguel Cairo de abrirle espacio entre la abundante disponibilidad de talento que tiene a los Gigantes cómodos el cuarto puesto; Batea .321 con OPS de 1.013 y 10 remolcadas en 16 juegos.

Pero la estadística que tiene a los historiadores actualizando los libros de récords son sus dos cuadrangulares, líder entre los activos y a distancia de los más cercanos, como Junior Lake (40) y Aderlin Rodríguez (37).

Ya el 29 de octubre, Peguero ingresó al exclusivo círculo de jugadores con 50 trancazos, uno que según investigadores como Tony Grullón y Bienvenido Rojas abrió Alonzo Perry en 1959. El sanjuanero es apenas el noveno que ingresa.

El domingo en el parque Cibao, Peguero despachó su vuelacercas 51 desde que debutó de azul en 2009 y así empató con Guillermo García. Necesita uno para alcanzar a Israel Alcántara en la quinta plaza de todos los tiempos.

El siguiente en la lista será Ricardo Carty, quien fuera rey absoluto entre 1974 y hasta 2004 cuando Félix José superó sus 54.

"No lo imaginé cuando llegué a la liga. Lo mío siempre ha sido disfrutar el día a día, dar el 100 % y ayudar al equipo", dijo Peguero a Diario Libre. "Gracias a Dios, los números están ahí".

¿Te ves pegando 60?: "(risas) no sabemos... esperemos en el Señor... si se da, gloria a Dios, si no, también", recalca.

La gran promesa

Es el tramo final de una carrera que prometía un breve paso por la Lidom. Firmado en 2005 por los Marineros y tomado por el Licey en la tercera ronda del draft de 2007, en 2010 fue parte del Equipo del Mundo en el Juego de Estrellas en Anaheim tras una campaña previa en la Liga de California (Clase A) en la que despachó 31 cuadrangulares, con 22 años.

Esa treintena solo volvió otra vez (30 en AAA en 2024) y su breve paso por la Gran Carpa transcurrió entre 2011 y 2015, con 103 partidos entre Marineros, Reales, Rangers y Red Sox. Su alta tasa de ponches no era compensada con extrabases.

Tocó la ruta internacional; pasó por Japón (2016-2018) y Corea del Sur (2019) antes de frenar cuatro años sin jugar en el verano, pero siempre con los Gigantes en invierno. Entre 2024 y 2025 estuvo en México y este año en Venezuela, antes de que el terremoto estropeara la campaña.

Su tope en la Lidom llegó en la zafra 2011-2012 con 11 jonrones.

Apuros en Santiago y La Romana El cambio de mando en Águilas Cibaeñas no respondió al standing el fin de semana, pero en la reanudación del torneo esta noche en Santiago las cuyayas tendrán de frente a un Escogido que le recuerda que por más hundido que parezca un equipo hay esperanza. Era la temporada 2012-2013 cuando los melenudos llegaron al 9 de diciembre con marca de 16-16, a 3.5 juegos del cuarto lugar y restando ocho partidos Moisés Alou sustituyó al dirigente bicampeón Ken Overkfell por un poco conocido coach de nombre Audo Vicente. Los rojos ganaron siete de nueve, terminaron con 23-28, sellaron boleto al round robin y ganaron el campeonato. Tanto las Águilas de este torneo como los Toros marchan con 10-19, pero a cinco partidos del cuarto en un torneo que se juega a dos velocidades. Van a ocho del primero. El de hoy será el primero de cuatro partidos en fila entre melenudos y cuyayas, los primeros desmontado el domingo de un primer lugar que ocuparon por más de tres semanas y en medio de su peor racha negativa (4) del curso. La reanudación llega con las Estrellas y Licey en su mejor forma (con 8-2 y 5-5 en sus últimos 10 choques) y unos Gigantes que dan poco espacio.