La gerencia de Operaciones de Béisbol de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, anunció la contratación de los refuerzos A.J. Candelario y Yosver Zulueta.

Candelario, de 28 años, lanzó durante el verano con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol, donde tuvo marca de 4-2, 3.48 de promedio de carreras limpias y 45 ponches en 54.1 entradas durante 10 salidas como abridor.

La experiencia del derecho estadounidense incluye la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán, la Atlantic League, la Frontier League, la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico y los circuitos minoritarios de los Washington Nationals y los Miami Marlins.

Perfil de los lanzadores

"Nos sentimos muy contentos con la incorporación de Candelario. Su llegada responde a nuestro compromiso de continuar fortaleciendo el pitcheo y ampliar nuestras alternativas desde el montículo. Confiamos en que puede aportar calidad y profundidad a nuestro equipo en una etapa de la temporada en la que cada contribución es importante", manifestó el gerente general, Carlos Peña.

Zulueta, de 28 años, trabajó en AAA este año con los Baltimore Orioles, Seattle Mariners y Chicago Cubs. Con los Norfolk Tides (Orioles) tuvo 3.74 de efectividad y 24 ponches en 21.2 capítulos. De por vida en las Menores tiene 4.04 de promedio de carreras limpias y 348 ponches en 278.1 episodios.

En la trayectoria profesional del derecho cubano sobresalen dos temporadas en Grandes Ligas con los Cincinnati Reds (2024-2025), donde ponchó a 25 en 23.2 actos que incluyeron 4.21 de efectividad independiente de la defensa (FIP). En el torneo 2023-24 vino con el Escogido y ponchó a 14 en 9.1 entradas.

Estado actual del equipo

"Zulueta tiene un gran talento, con un brazo potente y herramientas que le permiten competir al más alto nivel. Nos brinda otra alternativa de calidad para afrontar los desafíos de la temporada y confiamos en que puede tener un impacto importante", indicó Peña.

Ambos lanzadores ya se encuentran en el país y se espera que sean activados esta semana por los Leones, que con récord de 17-12 ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones de la temporada 2026-27 de la Lidom.