El contrato de 450 millones de dólares por nueve campañas que acordó Tarik Skubal el domingo demuestra las grietas en la posición de los dueños millonarios y ultramillonarios (como el de Mets y Dodgers) en torno a la imposición de un tope salarial y restringir los pactos en tamaño y duración.

Según la más reciente propuesta de los propietarios, el contrato máximo para un agente libre que cambia de equipo sería de cinco años y 212 millones.

Si un jugador permanece en el mismo club, el máximo sería de seis años y 277 millones. Skubal obtendrá (si supera el físico) más del doble de esa primera cifra, y además contó con la libertad de elegir cualquier equipo al que quisiera ir.

Bajo un sistema de tope salarial (con un límite máximo y uno mínimo), esa libertad no existiría; los jugadores quedarían a merced de los equipos que dispongan de espacio bajo el tope salarial.

Skubal, miembro del subcomité ejecutivo del sindicato -compuesto por ocho jugadores-, fue la figura ideal para encabezar la lucha por modificar la estructura salarial. Y Steve Cohen, dueño de los Mets, al firmarlo demostró su desacuerdo con sus colegas.

La liga plantea un tope salarial de 258.2 millones y un mínimo de 180.2 millones para 2028, dentro de un modelo que también busca distribuir los ingresos en partes iguales entre propietarios y jugadores.

En medio de las negociaciones para establecer un nuevo acuerdo laboral en MLB, la operación coloca en primer plano las contradicciones que rodean la propuesta de implementar un tope salarial y las diferencias de intereses que existen entre los propietarios de las franquicias.

Desde que Cohen adquirió el club en 2020 fichó a Francisco Lindor por 341 millones, a Juan Soto por 765 MM y con Skubal los compromisos suben hasta 1,556 millones.

Una cifra que retrata la disposición de Cohen de competir en el mercado por los principales talentos disponibles, sin que el gasto sea una limitante.

Una división que no se reconoce públicamente

Cohen aparece como una de las figuras más representativas de los propietarios que tienen capacidad económica para operar por encima de los niveles que MLB pretende establecer. Sin embargo, no ha manifestado públicamente una oposición directa al tope salarial.

En julio pasado se definió como un propietario que piensa primero en los intereses de la liga y dijo que dejaría al comité laboral de los dueños conducir las negociaciones.

La discusión, no obstante, deja al descubierto que el interés por limitar los gastos no necesariamente tiene la misma dimensión para todas las franquicias.

El receptor Garrett Stubbs, representante de los jugadores de los Filis de Filadelfia, sostuvo recientemente que existen propietarios que prefieren conservar la libertad de invertir para competir y no necesariamente respaldan las consecuencias de un conflicto laboral.

El comisionado Rob Manfred, por su parte, aseguró el 19 de noviembre que los 30 propietarios respaldan unánimemente la implementación de un tope y un piso salarial, y que no imagina que aprueben un acuerdo que no contemple ambos mecanismos.

El contraste entre esas declaraciones y la capacidad de inversión de propietarios como Cohen constituye uno de los puntos más interesantes de la discusión laboral.

El tiempo se agota

El actual convenio colectivo vence el próximo 1 de diciembre, por lo que las partes tienen poco más de una semana para intentar alcanzar un entendimiento.

La propuesta de MLB no está cerrada y la liga ha mostrado disposición a modificar algunos componentes económicos, siempre que el sindicato acepte la implementación del tope salarial.

La Asociación de Jugadores, sin embargo, mantiene su rechazo a un mercado de agentes libres condicionado por límites salariales. Su postura es que los peloteros deben conservar la posibilidad de negociar libremente una vez completen los seis años de servicio que establece el actual sistema de reservas.

Actualmente, los equipos controlan los salarios de los jugadores durante sus primeras tres temporadas, en las que reciben fundamentalmente el salario mínimo. Posteriormente, entran en el proceso de arbitraje, que permite negociar sus remuneraciones hasta alcanzar los seis años de servicio, cuando obtienen la condición de agentes libres.

La propuesta de los propietarios también contempla beneficios para los jugadores que todavía no han llegado a la agencia libre.

Entre ellos figura elevar el salario mínimo, que fue de 780,000 en 2026, a un millón para 2027 en el caso de los peloteros con al menos dos años de servicio. Para los que tienen menos tiempo, plantea 900,000, más un bono de 100,000 para quienes cumplan determinados requisitos.

También propone un incentivo adicional de un 5 % para los jugadores elegibles al arbitraje que lleguen a un acuerdo sin necesidad de acudir a una audiencia, así como un bono de US$500,000 que cada equipo podría otorgar anualmente a un veterano que cumpla las condiciones establecidas.

MLB sostiene que estas medidas mejorarían los ingresos de los jugadores en las primeras etapas de sus carreras y permitirían una distribución más equilibrada de los recursos.

La MLBPA considera que esos beneficios no compensan las restricciones que supondría un tope salarial para los peloteros que llegan al mercado abierto.

Skubal, protagonista en la mesa de negociación

La contratación de Skubal adquiere una dimensión adicional por su participación en la estructura de liderazgo del sindicato. El zurdo forma parte del subcomité ejecutivo de ocho jugadores de la Asociación de Jugadores, cuyos integrantes tienen una participación relevante en las decisiones y discusiones del proceso de negociación colectiva.

El lanzador llega a este escenario después de protagonizar dos hitos económicos. En febrero de 2026 ganó una audiencia de arbitraje por US$32 millones, la mayor cantidad conseguida por un jugador en ese procedimiento, y ahora establece un nuevo récord para un lanzador en la agencia libre.

Sus 450 millones superan por 125 millones los 325 millones que Yoshinobu Yamamoto recibió de los Dodgers de Los Ángeles por 12 temporadas. Además, sus 50 millones por campaña establecen una nueva marca de valor promedio anual para un lanzador, por encima de los 43.33 millones que habían alcanzado Max Scherzer y Justin Verlander.

Así, mientras los propietarios intentan establecer límites a los compromisos económicos de las franquicias, uno de los principales protagonistas de la discusión sindical acaba de conseguir el contrato más lucrativo jamás otorgado a un lanzador.

La operación de los Mets coloca en perspectiva lo que está en juego en las negociaciones: no se trata solamente de cuánto dinero recibirán los jugadores, sino de quién tendrá el poder de decidir cuánto vale un pelotero en el mercado de las Grandes Ligas.