Los jugadores han jurado que nunca aceptarán un tope salarial en sus negociaciones con los dueños de equipos ( AFP )

Con ambas partes muy distanciadas a una semana del inicio de un cierre patronal previsto, la asociación de jugadores respondió a la propuesta de tope salarial de los propietarios planteando que los 30 equipos de las Grandes Ligas repartan todos los ingresos por derechos de transmisión de manera equitativa, sin añadir la estricta restricción sobre los contratos.

Los propietarios propusieron elevar el salario mínimo a 1 millón de dólares para todos los jugadores en 2027, frente a los 780,000 dólares actuales y la oferta de 900,000 dólares presentada por la gerencia en junio.

También señalaron que añadirían un bono por firma automático del 5%, financiado de manera centralizada, para todos los peloteros elegibles al arbitraje salarial que lleguen a acuerdos, incluidos los contratos multianuales.

Los jugadores han jurado que nunca aceptarán un tope salarial, mientras que el comisionado Rob Manfred ha dicho que no imagina a los dueños aceptando un acuerdo sin uno.

La propuesta de tope de la MLB incluye repartir los ingresos de medios locales en partes iguales entre los 30 equipos por primera vez, pero está condicionada a la implementación del límite salarial.

La MLB indicó que, debido al declive de las cadenas de televisión por cable, los ingresos por medios locales ascienden a 1,800 millones de dólares este año, una caída de 575 millones respecto al máximo de alrededor de 2,400 millones anuales registrado entre 2021 y 2024.

La nueva propuesta de la MLB incluyó un bono por firma de 500,000 dólares, financiado centralmente, para un jugador por equipo que tenga al menos seis años de servicio y un contrato de un año por no más de 10 millones de dólares.

Reacciones sindicales

Los dueños ofrecieron aceptar la propuesta de mayo del sindicato para eliminar el sistema de oferta calificada que comenzó en 2012, así como la compensación de selecciones del draft por la pérdida de un agente libre.

"Las propuestas de la liga hoy no añaden ni un solo dólar en la compensación general de los jugadores en comparación con propuestas anteriores, y una vez más están expresamente condicionadas a aceptar su tope salarial y otras restricciones contra los peloteros", declaró el líder sindical Bruce Meyer en un comunicado. "Cualquier supuesto beneficio para ciertos grupos de jugadores simplemente se saca de los bolsillos de otros jugadores y queda ampliamente superado por los efectos negativos del tope y las demás restricciones de la MLB".

Situación laboral

Las negociaciones se reanudaron un día después de que Tarik Skubal acordara un contrato de nueve años y 450 millones de dólares con los New York Mets, un récord para un lanzador.

El contrato laboral del béisbol vence el 1 de diciembre a las 11:59 p. m. hora del Este y se espera que la gerencia decrete un cierre patronal contra los jugadores en lo que sería el décimo paro laboral de este deporte desde 1972, paralizando firmas y traspasos.

"Todos los demás deportes principales de Estados Unidos tienen un sistema de tope y piso salarial para limitar la disparidad de nóminas, y el hecho es que el crecimiento en la compensación de los jugadores ha sido más lento en el béisbol que en cualquiera de esas ligas", dijo el portavoz de la gerencia, Glen Caplin, en un comunicado. "Las propuestas de la MLB sobre la mesa brindarían beneficios a la mayoría de los jugadores en cada etapa de su carrera".

La MLB propuso que el salario mínimo de ligas menores para los primeros contratos de Grandes Ligas aumente de 63,600 a 81,500 dólares —por encima de los 73,400 planteados en junio—, y a 162,900 dólares para contratos adicionales, frente a los 127,100 actuales y los 146,700 de la propuesta de junio.

El sindicato pidió en mayo un salario mínimo de 1.5 millones de dólares para el próximo año y propuso que la cifra suba a 2.2 millones para 2031.