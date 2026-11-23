Jugadores de Estados Unidos celebran en el partido ante la República Dominicana ( CEDIDA POR FEDOM )

En un apretado encuentro donde resaltaron las actuaciones del pitcheo, Estados Unidos superó a la República Dominicana con marcador 3 carreras por 1 en el inicio de la súper ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12.

Las anotadas de los estadounidenses se produjeron en la primera entrada, aprovechando sencillos consecutivos de Rogelio García Jr. y Jerry Hennessey que fue coronado con cuadrangular hacia el jardín derecho de Cooper Thissen.

La victoria fue acreditada al lanzador David Thomas II, quien navegó por dos entradas y un tercio en blanco, ponchando cuatro bateadores y permitiendo dos imparables. Reemplazó a García Jr., pitcher abridor, cuya actuación en la lomita fue de tres episodios, dos ponches y una libertad.

La carrera de la selección dominicana se produjo en las piernas de Orwin Mejía, recibiendo base por bolas en la parte alta del tercer inning. Luego tuvo robo de base, avanzó a tercera con fly de sacrificio de Nolbis Marcos y anotó gracias a un lanzamiento salvaje (wild pitch).

Los más destacados

Por Estados Unidos, la actuación destacada provino del jardinero central Thissen, bateando de 3-1 con anotada y tres empujadas, mientras García Jr. de 2-1, boleto y anotada, seguidos por Hennessey, conectando hit en tres turnos y una anotada.

En tanto, la alineación quisqueyana recibió los aportes de Yemmy Marrero, disparando hit en tres turnos, mientras Isaac Brito y Moisés Martínez replicaron con imparable en dos visitas a la caja de bateo.

Por su lado, Alexi Domínguez agotó tres episodios en la lomita, de un inatrapable y no permitió carreras.

Este marcador deja el récord de República Dominicana sin victorias y dos derrotas, restándole enfrentamientos contra México a las 9:30 de la mañana del martes, y ante Panamá y Cuba, miércoles y jueves, respectivamente.

Lo opuesto a Estados Unidos, que marchan con dos ganados en la etapa de competición, teniendo pendiente duelos contra Venezuela, México y Panamá, en días consecuticos.

El partido se declaró oficial restando un out en la parte alta de sexta entrada con los quisqueyanos por batear, debido a efectos de lluvia. Para esta altura el juego fue oficializado, de acuerdo a reglas del torneo.

La súper ronda busca definir los cuatro equipos que ingresarán a la etapa de medallas, recordando que estos, a la vez, aseguran la clasificación a la Copa Mundial de la categoría, a celebrarse en China Táipei 2027.

Esta competencia se celebra en IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, hasta el 27 de noviembre. Forma parte del calendario de la WBSC Americas/Copabe y asigna puntos en el ranking mundial del béisbol.

Las delegaciones de Brasil, Nicaragua, Argentina, Curazao, Puerto Rico y Perú, que no avanzaron de la ronda de apertura, se encuentran en competencia de clasificación para determinar la tabla general.

Otros resultados

En la primera jornada de la súper ronda, Panamá le ganó 7 por 3 a Venezuela y ambos igualan su marca en esta instancia con una victoria y una derrota.

En este juego, Cristian Cedeño se apuntó el triunfo luego de transitar por cuatro innings de una vuelta permitida. Thiago Serracin conectó jonrón de tres carreras.

Además, Cuba resultó victoriosa ante México, tres por una, en un partido abreviado a cuatro entradas y media debido a efectos del clima. Fue decretado oficial, recayendo la victoria en el pitcher Dihago Fleites con cuatro entradas de una libertad, abanicando a seis.

Todos los partidos del Campeonato Panamericano Sub-12 se transmiten por Grupo de Medios Panorama.