La esposa del lanzador de los Cleveland Guardians, Luis Ortiz, le pidió que "borrara las pruebas" en un intercambio de mensajes de texto horas después de un partido en el que, presuntamente, él manipuló un lanzamiento en beneficio de apostadores, según pruebas presentadas el martes ante el jurado en un tribunal federal y reportadas por William Weinbaum para ESPN.

De acuerdo al reporte del medio estadounidense, en los mensajes enviados el 27 de junio de 2025, la esposa de Ortiz —registrada en su teléfono como "Mi Enana"— le preguntó: "¿y si es un agente encubierto?" y "¿y si es una trampa?", antes de añadir: "Luis, es tu futuro".

No está claro a quién o a qué se refería la esposa de Ortiz, Altagracia Reynoso, en dichos mensajes, los cuales fueron enviados en español y traducidos al inglés para el juicio.

Reynoso le dijo que rezaría por él y le pidió que jurara por su hija; Ortiz respondió que así lo hacía, según los mensajes, que fueron parcialmente censurados.

Pocos minutos después, Reynoso le envió una serie de mensajes en los que le indicaba: "borra todas las conversaciones", "si puedes, envía el depósito a nombre de otra persona" y "borra las pruebas."

Ortiz respondió: "No, eso no se va a enviar a mi nombre, no."

Ortiz, de 27 años, y su compañero de equipo Emmanuel Clase, de 28, están siendo juzgados en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Brooklyn bajo cargos de conspiración relacionados con fraude electrónico, soborno deportivo, fraude contra la honestidad en el servicio y lavado de dinero. Reynoso no ha sido acusada de ningún delito.

Acusaciones y testimonios

A Clase se le acusa de manipular al menos 18 lanzamientos en 17 partidos entre el 19 de mayo de 2023 y el 28 de mayo de 2025, mientras que a Ortiz se le acusa de manipular dos lanzamientos en dos partidos de los Guardians: uno el 15 de junio de 2025, contra los Seattle Mariners, y otro el 27 de junio de 2025, contra los St. Louis Cardinals.

Ambos lanzadores han negado haber cometido irregularidad alguna. Joshua Mehta, director de asuntos legales y regulatorios de FanDuel, testificó la semana pasada que FanDuel recibió varias apuestas sobre si el primer lanzamiento de la parte baja de la tercera entrada —en un partido entre los Mariners y los Guardians— resultaría en una bola o en un bateador golpeado. Mehta señaló que algunas de estas apuestas fueron realizadas desde una cuenta registrada a nombre de Enoc Peña, quien, según el testimonio de un testigo de la fiscalía, era un colaborador cercano de Clase.

Las apuestas de Peña sobre dicho lanzamiento contra los Mariners generaron una ganancia de aproximadamente 12,000 dólares, cuando Ortiz realizó un lanzamiento fuera de la zona de strike. La posible comparecencia de Peña —quien colabora como testigo para la fiscalía— se ha convertido en un punto de gran controversia dentro del juicio.

Mehta indicó que, desde algunas de esas mismas cuentas, se volvieron a realizar apuestas de gran cuantía sobre si el primer lanzamiento de los Guardians en la parte alta de la tercera entrada —contra los Cardinals— sería una bola o un bateador golpeado. El primer lanzamiento de Ortiz en esa entrada quedó fuera de la zona de strike.

Mehta añadió que, al menos, cinco cuentas que realizaron apuestas sobre los lanzamientos de Ortiz fueron suspendidas en junio de 2025.

Bo Naylor, exreceptor de los Guardians, testificó a favor de la defensa durante la primera semana del juicio, afirmando que no consideraba inusuales los lanzamientos que, según la acusación, Clase y Ortiz habrían manipulado.

Explicó que los informes de análisis sobre los bateadores a los que se enfrentó Ortiz en los dos lanzamientos en cuestión sugerían que los sliders (lanzamientos con efecto) dirigidos hacia la parte baja y exterior de la zona de strike serían un "arma" eficaz.

Medidas oficiales

El 3 de julio de 2025, la Major League Baseball (MLB) colocó a Ortiz en una situación de licencia no disciplinaria. Aproximadamente cuatro semanas después, la MLB tomó la misma medida con Clase.

La fiscalía concluyó la presentación de su caso el martes por la tarde, más de tres semanas después de que comenzara el proceso de selección del jurado el 2 de noviembre. El juicio se reanudará el lunes.