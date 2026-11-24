Freddy Peralta logró el contrato más lucrativo para un lanzador de los Orioles de Baltimore ( AFP/CARMEN MANDATO )

Freddy Peralta completó el giro radical a su temporada y a su carrera en cuestión de meses. Lo que comenzó como una campaña complicada con los Mets terminó en una de las mejores cartas de presentación para llegar a la agencia libre y allí ha conseguido un contrato de cinco años y 125 millones de dólares con los Orioles.

El acuerdo, reportado ayer por fuentes de Grandes Ligas, es el tercero más lucrativo en la historia de la franquicia, solo detrás de los contratos de Chris Davis (161 millones en 2016) y Pete Alonso (155 MM en 2025). Sin embargo, es el mayor compromiso económico que Baltimore ha otorgado a un lanzador.

Es el segundo mayor, en tamaño, para un pitcher dominicano, solo superado por los 130 millones de Johnny Cueto con los Gigantes hace una década.

El derecho nativo de Moca llegó a Tampa Bay el 2 de agosto, después de registrar marca de 5-9 y efectividad de 4.99 en 22 aperturas con los Mets.

Su desempeño en Nueva York estaba lejos del nivel que había mostrado durante sus ocho temporadas anteriores con Milwaukee, organización con la que se estableció como uno de los brazos más confiables de la Liga Nacional.

Su llegada a los Rays tampoco produjo resultados inmediatos. En sus primeras cuatro aperturas registró efectividad de 7.17, una situación que generó interrogantes sobre el rendimiento que podía ofrecer el dominicano en la recta final de la campaña.

El punto de inflexión llegó el 26 de agosto frente a Detroit, trabajó seis entradas en blanco, permitió dos imparables, no concedió boletos y ponchó a cuatro. Aquella presentación marcó el comienzo de una recuperación que terminó cambiando su rumbo.

En sus últimas 10 aperturas de serie regular con Tampa Bay compiló 5-2, efectividad de 3.25, 43 ponches y 15 boletos en 55.1 entradas. Su dominio fue más evidente durante septiembre, cuando registró de 4-0 y promedio de carreras limpias de 0.96.

Además, permitió una carrera o menos y completó al menos cinco entradas en cada una de sus últimas seis aperturas, una muestra de la consistencia que había recuperado después de su difícil paso por Queens.

Sólido en playoffs

Peralta llevó ese buen momento a la postemporada. Frente a los Yanquis, en el segundo partido de la Serie Divisional, lanzó cuatro entradas y dos tercios y permitió una carrera.

Su mayor demostración llegó en la Serie de Campeonato frente a los Guardianes, fue escogido el Jugador Más Valioso de la serie después de permitir una sola carrera limpia en 12 entradas, repartidas en dos aperturas y una presentación como relevista.

En total, durante los playoffs registró 2-1 y efectividad de 2.95 en cinco presentaciones y fue una de las piezas fundamentales para que los Rays conquistaran avanzaran a la Serie Mundial que perdieron ante los Rays.

En el tercer partido del Clásico de Otoño tuvo una salida complicada frente a Milwaukee, su antiguo equipo, al permitir cinco carreras en cuatro entradas y dos tercios. Tampa Bay terminó perdiendo la serie en cinco encuentros.

Será el "as"

El derecho mocano se unirá a Kyle Bradish, quien firmó una extensión de cinco años y 90 millones de dólares en julio, y Shane Baz, que acordó un pacto de cinco temporadas y 68 millones de dólares en marzo. Brandon Young es una opción para integrar el cuerpo de abridores.