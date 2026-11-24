Freddy Peralta llegará a su cuarto equipo tras empezar en los Cerveceros y pasar por Mets y Rays. ( GETTY IMAGES/MARY DECICCO )

El dominicano Freddy Peralta ha acordado un contrato de 125 millones de dólares y cinco años con los Orioles de Baltimore, según informaron este martes fuentes a Jeff Passan, de ESPN. La novena de Maryland adquiere así un abridor de primer nivel apenas un día después de perder a Trevor Rogers en la agencia libre.

El acuerdo no incluye pagos diferidos ni cláusulas de rescisión (opt-outs), de acuerdo con The Athletic. Los Orioles incorporaron a Peralta un día después de que Rogers —quien fuera el lanzador zurdo estelar de Baltimore— acordara un contrato de cinco años y 120 millones de dólares con los Chicago Cubs.

Peralta se convertirá en el lanzador mejor pagado en la historia de la franquicia. Se trata, además, del tercer contrato más lucrativo en la historia del equipo, solo por detrás del acuerdo de 216 millones de dólares firmado por Chris Davis en 2016 y el de 155 millones de dólares suscrito por Pete Alonso el pasado mes de diciembre.

Este movimiento representa la tercera inversión importante en pitcheo realizada por los Orioles en los últimos ocho meses. En marzo, Baltimore firmó una extensión de cinco años y 68 millones de dólares con Shane Baz, y en julio hizo lo propio con el también lanzador derecho Kyle Bradish, mediante un contrato de cinco años y 90 millones de dólares.

Sin embargo, la mayor inversión de Baltimore recaerá ahora en Peralta, el actual MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, quien permanecerá en la División Este de la Liga Americana tras haber ayudado a los Tampa Bay Rays a alcanzar la Serie Mundial.

Un salto en la rotación

Peralta, de 30 años, encabezará una rotación de los Orioles que, según se prevé, incluirá a Baz, Bradish, al lanzador derecho Brandon Young y al zurdo Cade Povich. A lo largo de nueve temporadas en las Grandes Ligas, Peralta acumula un registro de 80-53, una efectividad de 3.71 y 1,309 ponches en 1,100 entradas lanzadas.

En 2026, los Orioles registraron un récord de 79-82, marcando su segunda temporada consecutiva con balance negativo tras haber clasificado a la postemporada en 2023 y 2024. Baltimore confía en que una rotación reforzada complementará a una alineación liderada por Alonso y Gunnar Henderson.

Tras atravesar su peor racha en siete años durante sus primeras 22 aperturas con los New York Mets, Peralta logró enderezar su temporada 2026 después de ser traspasado a los Rays antes de la fecha límite de cambios. Hace tres meses, Peralta se encaminaba hacia un receso de temporada desastroso, tras registrar una marca de 5-9 y una efectividad de 4.99 en su primera temporada en Nueva York.

Para principios de julio, los Mets ya habían quedado fuera de la contienda por la postemporada, por lo que, como parte de una reestructuración profunda antes de la fecha límite de cambios, enviaron a Peralta a Tampa Bay a cambio de tres prospectos.

Peralta logró un récord de 2-0 y una efectividad de 0.75 en dos aperturas y una aparición como relevista durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) contra los Cleveland Guardians; permitió una sola carrera en 5? entradas, contribuyendo a la victoria en el sexto juego, que definió la serie.

En el "Clásico de Otoño" —la Serie Mundial—, enfrentándose a su primer equipo, los Milwaukee Brewers, el lanzador derecho permitió cinco carreras, siete imparables y tres bases por bolas en 4? entradas. Fue su única aparición en la Serie Mundial, un tercer partido que terminó en derrota como local y dejó a los Rays al borde de la eliminación.