Ismael Cruz ejerció la función de gerente general de los Gigantes del Cibao. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El ejecutivo dominicano Ismael Cruz, vicepresidente de búsqueda de talento internacional de los Dodgers de Los Ángeles, fue distinguido como el Scout Internacional del Año 2026 en las Grandes Ligas, un logro con sello histórico para el béisbol quisqueyano: junto a su padre, Pablo Cruz, ganador del galardón en 2016, conforman la primera dupla de padre e hijo que recibe este premio en la categoría internacional.

Reconocido en la industria por su ojo clínico para detectar talento generacional —entre ellos Vladimir Guerrero Jr., a quien firmó durante su etapa gerencial con los Azulejos de Toronto—, Cruz coronó una década al frente del departamento internacional de los Dodgers sumando otro hito a una carrera que ya supera los 50 jugadores firmados que han alcanzado las Grandes Ligas.

En la edición 2026 del programa "Scout del Año" también fueron galardonados Jimmy Lester (Piratas de Pittsburgh, región Este), Mike Gibbons (Yankees de Nueva York, Medio Oeste) y Deron Johnson (Mets de Nueva York, Oeste).

De Guerrero Jr. a Yordan y Sasaki

A lo largo de su trayectoria en las oficinas de MLB, la huella de Cruz abarca múltiples estrellas de impacto inmediato en el Big Show. Además de ser el responsable de reclutar a Guerrero Jr. en Toronto, en su hoja de servicios figura la firma del toletero cubano Yordan Álvarez, flamante Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Durante sus diez temporadas como vicepresidente de scouting internacional en Los Ángeles, Cruz ha encabezado adquisiciones de alto perfil como la del lanzador japonés Roki Sasaki y la del jardinero dominicano Josué De Paula, considerado el principal prospecto de la organización californiana.

Previamente, en sus cuatro años como asistente especial de operaciones en Latinoamérica para los Blue Jays y su gestión como director de talento internacional de los Mets de Nueva York (2006-2011), desempeñó un papel determinante en las firmas de figuras como Jeurys Familia, Wilmer Flores, Juan Lagares, Miguel Castro, Franklin Barreto, Richard Ureña y José Fernández.

Su camino en la gerencia comenzó entre 2002 y 2005 como director de búsqueda de talento y desarrollo internacional de los Expos de Montreal. También fue gerente general de los Gigantes del Cibao en la pelota otoño-invernal dominicano.

Una dinastía familiar dedicada al béisbol

Originario de Santo Domingo, Ismael Cruz fue jugador de cuadro seleccionado por los Filis de Filadelfia en la vigésima ronda del draft de 1989 desde el Eckerd College (Florida).

Tras actuar dos temporadas como profesional, regresó a las aulas para graduarse en Negocios Internacionales, inició su labor como scout en Colombia para Piratas y Rojos, ejerció como agente deportivo en 1998 y en 2001 dirigió a la sucursal de los Padres en la Dominican Summer League (39-29).

Su padre, Pablo Cruz, histórico scout de los Piratas que reclutó a jugadores como Aramis Ramírez y José Guillén, continúa activo en el desarrollo de talento dominicano con los Azulejos.

Asimismo, dos de los tres hijos que Ismael comparte con su esposa Peggy siguen sus pasos en las oficinas de Grandes Ligas: Brian trabaja en operaciones de béisbol con los Angelinos de Los Ángeles y Jonathan cumple funciones en la misma área con los Bravos de Atlanta (junto a su hermano Anthony).