Esmil Rogers estará en su cuarto equipo en la Lidom. Tiene paso por la MLB, Corea del Sur, Taiwán y México. ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del veterano lanzador derecho Esmil Rogers, quien se incorpora al conjunto amarillo para reforzar el cuerpo de lanzadores en la recta final de la serie regular del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

Rogers, de 41 años y oriundo de San Pedro de Macorís, llega a las Águilas luego de ser dejado en libertad por las Estrellas Orientales, equipo con el que realizó dos presentaciones esta temporada, registrando marca de 0-1 en 4.2 entradas de labor con efectividad de 15.43.

El derecho cuenta con una amplia experiencia en el béisbol dominicano, donde ha vestido los uniformes de los Tigres del Licey, los Toros del Este y las Estrellas Orientales.

De por vida en la serie regular de Lidom, Rogers presenta récord de 26-22 y efectividad de 3.43 en 105 partidos, con 308 ponches en 412.0 entradas lanzadas y un WHIP de 1.33. En postemporada, entre semifinales y series finales, acumula marca de 9-6 y efectividad de 3.03 en 37 presentaciones.

Su trayectoria incluye siete temporadas en las Grandes Ligas, entre 2009 y 2015, con los Rockies de Colorado, los Indios de Cleveland (hoy Guardianes), los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York.

En las Mayores registró marca de 19-22 y efectividad de 5.59 en 210 partidos, incluidos 43 como abridor, con 386 ponches en 454.0 episodios.

Rogers también ha lanzado en las ligas profesionales de Corea del Sur, Taiwán y México. Con su llegada, las Águilas suman un brazo de experiencia y amplio conocimiento de la liga dominicana, capaz de desempeñarse tanto en la rotación de abridores como en el relevo.

El lanzador se integrará de inmediato al equipo en el Estadio Cibao, donde el cuerpo técnico evaluará sus condiciones y determinará el rol que tendrá con el conjunto cibaeño.

Refuerzo para el bullpen

La novena amarilla también anunció el martes la contratación del lanzador derecho estadounidense Tyler Owens, quien se integra de inmediato a las filas del conjunto.

Owens, oriundo de Ocala, Florida, debutó en las Grandes Ligas el 1 de mayo de 2025 con los Tigres de Detroit, organización con la que vio acción breve en tres compromisos como relevista (3.0 entradas, 3.00 de efectividad).

A lo largo de su trayectoria profesional desde que fue seleccionado en el draft de 2019, el serpentinero ha pertenecido a las organizaciones de los Bravos de Atlanta, Vigilantes de Texas, Tigres de Detroit y Piratas de Pittsburgh.

Este pasado verano dividió su actuación en ligas menores entre las fincas de Detroit (Clase A Lakeland y Doble-A Erie) y Pittsburgh (Doble-A Altoona), dejando registro combinado de 6 victorias y 3 derrotas con 4.14 de efectividad, sumando 54 ponches en 52.1 episodios lanzados.

El derecho mantiene una proporción de más de nueve ponches por cada nueve entradas lanzadas en todos los niveles en los que ha participado.