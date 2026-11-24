Jasson Domínguez al momento de conectar un imparable en el Estadio Cibao ( CEDIDA POR LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS. )

Con una combinación de bateo oportuno, velocidad en las bases y un sólido trabajo de su cuerpo de lanzadores, las Águilas Cibaeñas consiguieron una victoria 3-1 sobre los Leones del Escogido.

Jasson Domínguez encabezó el ataque aguilucho al conectar dos imparables en tres turnos, incluido un doble, remolcar una carrera y anotar dos veces. Su velocidad también fue determinante para fabricar las anotaciones que permitieron a los cibaeños tomar el control del encuentro.

Las Águilas abrieron el marcador en la parte baja del cuarto episodio. Domínguez se estafó la segunda almohadilla y Aderlin Rodríguez aprovechó la oportunidad para conectar un sencillo al jardín central que permitió al corredor llegar al plato y colocar el marcador 1-0.

Los Leones respondieron en el quinto capítulo. Vidal Bruján abrió el camino con su velocidad al robarse la segunda base y posteriormente anotó desde esa posición con un rodado de Carlos Santana al lanzador Randy Vásquez, quien no pudo evitar la carrera del empate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-24-at-95503-pm-54188e2f.jpeg Jasson Domíguez anota una de las tres carreras de lasÁguilas. (CEDIDA POR LASÁGUILAS CIBAEÑAS.)

La igualdad duró poco

En el cierre del sexto, Santiago Espinal llegó a la antesala y Domínguez lo llevó al plato con un doblete por la línea del jardín izquierdo, frente al relevista Rolddy Muñoz, para devolverle la ventaja a los locales.

La ofensiva aguilucha volvió a presionar y, después de que Domínguez se robara la tercera base, Leody Taveras ejecutó un toque de sacrificio que permitió al jardinero dominicano anotar la tercera carrera. Aderlin Rodríguez también avanzó en la jugada.

Esa ventaja fue suficiente para que el relevo amarillo completara el trabajo y mantuviera a raya a los escarlatas.

Pitcheo aguilucho marcó la diferencia

Randy Vásquez abrió por las Águilas y trabajó cinco entradas, en las que permitió cuatro imparables y una carrera, sin conceder boletos y con tres ponches.

Leandro López se acreditó la victoria (2-0) tras lanzar dos episodios de una entrada sin permitir carreras. Raúl Brito trabajó el octavo sin anotaciones y Jonathan Aro cerró el encuentro en el noveno para conseguir su quinto salvamento de la temporada.

El cuerpo de lanzadores cibaeño limitó a los Leones a cinco imparables y una carrera, además de no conceder boletos. Los relevistas completaron cuatro entradas en blanco para preservar la ventaja.

Por el Escogido, Vidal Bruján bateó un sencillo, anotó una carrera y se robó una base, mientras que José Marmolejos conectó un doble. Carlos Santana produjo la única carrera escarlata.

Además de Domínguez, Aderlin Rodríguez aportó tres imparables en tres turnos y una carrera impulsada.