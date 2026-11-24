Con un ramillete de cinco anotaciones en la parte alta de la novena entrada frente al cerrador azul Wander Suero, las Estrellas Orientales vinieron de atrás para derrotar 8-4 a los Tigres del Licey la noche de este martes 24 de noviembre de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en partido correspondiente a la serie regular de la Temporada 2026-27 de Lidom.

Los dirigidos por Héctor Borg lograron su noveno triunfo consecutivo, y lograron empatar en la primera posición de la tabla con el Licey.

El conjunto petromacorisano aprovechó descontrol del relevo, pifias defensivas y batazos oportunos de Raimel Tapia, David Villar y el emergente Wilin Rosario en el episodio decisivo para revertir una desventaja de 4-3 y llevarse el triunfo como visitante.

El pitcheo

Mike Clevinger (Tigres del Licey - Sin Decisión): Trabajó durante 4.1 entradas , tolerando cuatro indiscutibles y dos carreras limpias. Ponchó a siete y otorgó dos boletos, dejando su efectividad en 2.57 al abandonar el encuentro.

Óscar De La Cruz (Estrellas Orientales - Sin Decisión): Lanzó 3.1 entradas en las que permitió dos imparables y dos carreras limpias, con dos ponches y efectividad de 2.55.

Eddy Yean (Estrellas Orientales - Lanzador Ganador, 1-1): Se acreditó la victoria en rol de relevo tras lanzar el octavo episodio ( 1.0 IL ), en el que permitió un hit y una carrera limpia producto de un cuadrangular solitario de Ronny Mauricio <source-footnote> </source-footnote>.

Wander Suero (Tigres del Licey - Lanzador Perdedor, 0-1 / BS, 2): Cargó con la derrota y desperdició la oportunidad de rescate al permitir cinco carreras (tres limpias), un hit y dos bases por bolas en 0.2 entradas durante el noveno capítulo.

Como anotaron

Ventaja inicial verde (2ª entrada): Marco Luciano abrió la pizarra en el segundo acto con un cuadrangular solitario (su quinto de la campaña) frente a Mike Clevinger .

Respuesta azul (4ª entrada): Los Tigres tomaron el comando 3-1 en el cierre del cuarto episodio mediante un doble remolcador de Bryan Lavastida , un elevado de sacrificio de Ángel Ortiz y otra anotación impulsada ante los envíos de Óscar De La Cruz y Patrick Weigel.

Empate paquidermo (5ª y 6ª entrada): Las Estrellas descontaron en el quinto con hit impulsor de David Villar y nivelaron las acciones 3-3 en el sexto gracias a un triple de Jorge Mateo frente a Carlos Vargas .

Jonrón de ventaja y desenlace (8ª y 9ª entrada): Con dos outs en la baja del octavo, Ronny Mauricio conectó cuadrangular solitario ante Eddy Yean para devolverle la delantera 4-3 al Licey. Sin embargo, en la alta del noveno frente a Wander Suero, los orientales fabricaron cinco vueltas, tras boletos y errores defensivos de Christian Adames y Ronny Mauricio, Wilin Rosario empató con elevado de sacrificio, Jorge Mateo remolcó la de irse arriba con sencillo y Raimel Tapia coronó el ataque con imparable productor de dos carreras.

Los más destacados

Estrellas Orientales: Marco Luciano de 3-2 con un cuadrangular , una impulsada, una anotada y tres boletos; Jorge Mateo de 5-2 con un triple, una remolcada, una anotada y dos bases robadas; Raimel Tapia de 5-1 con dos producidas y dos anotadas; David Villar de 6-2 con una empujada; y Robinson Canó de 4-1.

Tigres del Licey: Ronny Mauricio de 4-1 con un cuadrangular, una anotada y una impulsada; Bryan Lavastida de 4-1 con un doble, una remolcada y una anotada; Mel Rojas Jr. de 3-1 con un doble; y Ángel Ortiz de 3-1 con una producida.

Próximo partido

Las Estrellas y los Tigres se enfrentarán este miércoles en el Estadio Tetelo Vargas a partir de las 7:30 de la noche.