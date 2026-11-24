Video |Estrellas suben al primer lugar junto al Licey tras vencerlo con cinco carreras en el noveno
Fue el noveno triunfo consecutivo para el conjunto petromacorisano
Aprovecharon el descontrol del relevo, pifias defensivas y batazos oportunos
Con un ramillete de cinco anotaciones en la parte alta de la novena entrada frente al cerrador azul Wander Suero, las Estrellas Orientales vinieron de atrás para derrotar 8-4 a los Tigres del Licey la noche de este martes 24 de noviembre de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en partido correspondiente a la serie regular de la Temporada 2026-27 de Lidom.
Los dirigidos por Héctor Borg lograron su noveno triunfo consecutivo, y lograron empatar en la primera posición de la tabla con el Licey.
El conjunto petromacorisano aprovechó descontrol del relevo, pifias defensivas y batazos oportunos de Raimel Tapia, David Villar y el emergente Wilin Rosario en el episodio decisivo para revertir una desventaja de 4-3 y llevarse el triunfo como visitante.
El pitcheo
Mike Clevinger (Tigres del Licey - Sin Decisión): Trabajó durante 4.1 entradas, tolerando cuatro indiscutibles y dos carreras limpias. Ponchó a siete y otorgó dos boletos, dejando su efectividad en 2.57 al abandonar el encuentro.
Óscar De La Cruz (Estrellas Orientales - Sin Decisión): Lanzó 3.1 entradas en las que permitió dos imparables y dos carreras limpias, con dos ponches y efectividad de 2.55.
Eddy Yean (Estrellas Orientales - Lanzador Ganador, 1-1): Se acreditó la victoria en rol de relevo tras lanzar el octavo episodio (1.0 IL), en el que permitió un hit y una carrera limpia producto de un cuadrangular solitario de Ronny Mauricio<source-footnote></source-footnote>.
Wander Suero (Tigres del Licey - Lanzador Perdedor, 0-1 / BS, 2): Cargó con la derrota y desperdició la oportunidad de rescate al permitir cinco carreras (tres limpias), un hit y dos bases por bolas en 0.2 entradas durante el noveno capítulo.
Como anotaron
Ventaja inicial verde (2ª entrada): Marco Luciano abrió la pizarra en el segundo acto con un cuadrangular solitario (su quinto de la campaña) frente a Mike Clevinger.
Respuesta azul (4ª entrada): Los Tigres tomaron el comando 3-1 en el cierre del cuarto episodio mediante un doble remolcador de Bryan Lavastida, un elevado de sacrificio de Ángel Ortiz y otra anotación impulsada ante los envíos de Óscar De La Cruz y Patrick Weigel.
Empate paquidermo (5ª y 6ª entrada): Las Estrellas descontaron en el quinto con hit impulsor de David Villar y nivelaron las acciones 3-3 en el sexto gracias a un triple de Jorge Mateo frente a Carlos Vargas.
Jonrón de ventaja y desenlace (8ª y 9ª entrada): Con dos outs en la baja del octavo, Ronny Mauricio conectó cuadrangular solitario ante Eddy Yean para devolverle la delantera 4-3 al Licey. Sin embargo, en la alta del noveno frente a Wander Suero, los orientales fabricaron cinco vueltas, tras boletos y errores defensivos de Christian Adames y Ronny Mauricio, Wilin Rosario empató con elevado de sacrificio, Jorge Mateo remolcó la de irse arriba con sencillo y Raimel Tapia coronó el ataque con imparable productor de dos carreras.
Los más destacados
Estrellas Orientales: Marco Luciano de 3-2 con un cuadrangular, una impulsada, una anotada y tres boletos; Jorge Mateo de 5-2 con un triple, una remolcada, una anotada y dos bases robadas; Raimel Tapia de 5-1 con dos producidas y dos anotadas; David Villar de 6-2 con una empujada; y Robinson Canó de 4-1.
Tigres del Licey: Ronny Mauricio de 4-1 con un cuadrangular, una anotada y una impulsada; Bryan Lavastida de 4-1 con un doble, una remolcada y una anotada; Mel Rojas Jr. de 3-1 con un doble; y Ángel Ortiz de 3-1 con una producida.
Próximo partido
Las Estrellas y los Tigres se enfrentarán este miércoles en el Estadio Tetelo Vargas a partir de las 7:30 de la noche.