El histórico jugador de las Águilas Cibaeñas, Luis Polonia, lanzó duras críticas contra los integrantes del conjunto amarillo, a quienes responsabilizó de la crisis deportiva que atraviesa el equipo por la falta de liderazgo, compromiso y sentido de pertenencia hacia una franquicia acostumbrada a competir por campeonatos.

"Ya no hay doliente. Ya no hay corazones que sangren por el equipo", expresó Polonia , quien considera que la actual plantilla carece de jugadores capaces de transmitir una cultura ganadora y exigir a sus compañeros el respeto que merece el uniforme aguilucho .

El exjardinero aseguró que los problemas no se resolverán con nuevos dirigentes ni cambios en el cuerpo técnico, porque, a su juicio, la principal dificultad se encuentra dentro del camerino.

Polonia habla desde una trayectoria excepcional. Apodado "La Hormiga Atómica", disputó 27 temporadas en la pelota dominicana y acumuló 927 hits, 517 carreras anotadas y 43 triples, marcas históricas de la liga.

Terminó con promedio de .304 y 184 bases robadas. Ganó 12 campeonatos nacionales con las Águilas y siete Series del Caribe, cinco de ellas como integrante del conjunto cibaeño.

Críticas de Polonia

"No hay liderazgo. Y ustedes lo saben, no quieran tapar el cielo con un dedo. No hay liderazgo", manifestó.

Polonia cuestionó que los peloteros actuales no hayan desarrollado la unión que caracterizaba a las Águilas durante sus años como jugador.

"Ahora todo el mundo lo que se preocupa es cobrar su cuarto", afirmó al comparar el comportamiento de la plantilla actual con el de las generaciones que conquistaron múltiples campeonatos.

Recordó que los veteranos asumían la responsabilidad de transmitir los valores de la organización a los recién llegados y exigirles disciplina.

Mencionó a Miguel Tejada y Tony Batista como ejemplos de jugadores que aprendieron esa forma de trabajo cuando se incorporaron al conjunto.

"Nosotros teníamos un grupo, nosotros éramos un grupo porque normalmente nosotros éramos lo que éramos líderes en ese clubhouse", recordó.

Según explicó, cuando atravesaban situaciones difíciles, los propios peloteros celebraban reuniones para identificar los errores, corregir problemas individuales y establecer estrategias para recuperar el rendimiento.

También rechazó que la calidad del plantel sea el problema. Aseguró que las Águilas cuentan con una de las mejores alineaciones de la Liga Dominicana de Béisbol, pero no consiguen combinar ofensiva, defensa y pitcheo.

"Se necesita ejecutar. Y cuando usted no ejecuta, las cosas no funcionan", sostuvo.

Sus declaraciones se producen después de que las Águilas sustituyeran a Luis "Pipe" Urueta por Francisco Cervelli como dirigente.

El conjunto acumulaba 10 victorias y 19 derrotas, a cinco juegos del cuarto puesto, ocupado por los Gigantes del Cibao, tras la jornada del domingo 22 de noviembre.

Situación del equipo

Polonia insistió en que los veteranos deben asumir el mando y convocar una reunión para cambiar la mentalidad colectiva antes de que sea demasiado tarde para clasificar.

"Ya, póngale un poquito de cariño a ese uniforme, a esa letra, a esa fanaticada", reclamó.

También recordó que los seguidores pagan para asistir al estadio y sufren los resultados del equipo.

"Son ustedes los que están quedando mal", advirtió a los jugadores, a quienes pidió asumir la responsabilidad de recuperar la competitividad de las Águilas.