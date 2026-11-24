Los Blue Jays han dado su primer gran golpe de la temporada baja al acordar los términos de un contrato de cinco años y 80 millones de dólares con el lanzador derecho japonés Kaima Taira, según informó una fuente a MLB.com. El acuerdo incluye una cláusula de salida (opt-out) después de la tercera temporada.

El club aún no ha anunciado oficialmente la firma ni cuándo será presentado Taira.

La contratación de Taira llega en medio de una oleada de movimientos en el mercado de lanzadores agentes libres este martes, que incluyó el acuerdo de Freddy Peralta por cinco años y 125 millones de dólares con los Orioles, y el de Trevor Rogers por cinco años y 120 millones con los Cubs.

Perfil de Kaima Taira

Taira es uno de los lanzadores más singulares del mercado, con apenas 5 pies y 8 pulgadas (1.73 m) de estatura, pero con un enorme potencial. No hay muchas comparaciones recientes para Taira en las Grandes Ligas, pero los Blue Jays están haciendo una apuesta agresiva por el seductor talento que trae desde Japón.

El serpentinero de 27 años ha lanzado profesionalmente con los Saitama Seibu Lions y viene de tener el mejor año de su carrera en la rotación, registrando una efectividad de 1.36 —la mejor marca en el Béisbol Profesional Nipón (NPB)— a lo largo de 146 entradas.

Su recta es su carta de presentación, saliendo desde un punto de lanzamiento muy particular y alcanzando las 99 mph, pero Taira también posee una mezcla de lanzamientos increíblemente profunda.

Desde Chris Bassitt hasta Dylan Cease, los Blue Jays cuentan con una larga tradición de abridores a los que les encanta experimentar con un arsenal amplio, pero Taira lo lleva a otro nivel.

En Toronto, Taira rápidamente generará comparaciones con Marcus Stroman, quien medía apenas 5 pies y 7 pulgadas (1.70 m) y lanzó para los Blue Jays entre 2014 y 2019. Sin embargo, son lanzadores drásticamente distintos, ya que Stroman dependía del contacto débil y de altísimas tasas de roletazos, mientras que Taira tiene mayor potencial para generar swings fallidos y ponches.

Taira surgió como relevista en Japón y, tras pasar a la rotación en 2023 (150 entradas), regresó temporalmente al bullpen debido a algunas molestias en el brazo.

Se le está pagando como abridor y lanzará como tal para los Blue Jays, aunque no se le verá buscando llegar a los 120 pitcheos en cada apertura como hace Cease.

Lo que le ha permitido a Taira triunfar en estos roles es su explosividad en el montículo y una mecánica de lanzamiento muy particular. Al igual que muchos lanzadores japoneses, Taira hace un uso excelente de su tren inferior para impulsarse hacia el plato, pero también cuenta con una extensión poco común para su estatura.

Rotación de lanzadores

Taira suelta la pelota a 6.8 pies (2.07 m) por delante de la goma, más abajo en el montículo que el promedio de la MLB (6.5 pies). Esto significa que compensa su falta de altura soltando la bola más cerca del bateador que muchos lanzadores clásicos de 6 pies y 3 pulgadas (1.90 m).

La incorporación de Taira pone de inmediato a la rotación de los Blue Jays en el centro de atención y, aunque todavía se necesitará mayor profundidad, la organización puede sentirse muy confiada con sus cinco abridores.

Detrás de Cease, Toronto cuenta ahora con Taira, Trey Yesavage y José Soriano, en quien el equipo tiene depositadas altas expectativas tras adquirirlo en la fecha límite de cambios de 2026.

Cody Ponce se perfila como el quinto abridor, con Spencer Miles ofreciendo otra alternativa capaz de lanzar en diversos roles.

De ninguna manera los Blue Jays han terminado sus movimientos. Tras venir de una temporada de 79-83, en la que terminaron últimos en el Este de la Liga Americana, este debe ser apenas el comienzo de algo mucho más grande.

Toronto sigue buscando opciones en la parte alta del mercado de relevistas, pero su necesidad más evidente está en la alineación.

Los Blue Jays tuvieron la ofensiva con menos carreras anotadas de todas las Grandes Ligas hace un año y, aunque el bajón de poder de Vladimir Guerrero Jr. fue el principal culpable, toda la alineación necesita una renovación.

Estrategia comercial

Seiya Suzuki sigue siendo una pieza que encaja de forma clara y obvia, lo que le daría a los Blue Jays tres estrellas japonesas junto a Taira y Kazuma Okamoto.

Los Blue Jays han apuntado deliberadamente al mercado japonés, no solo por su talento deportivo, sino por las múltiples oportunidades comerciales que conlleva.

La firma de Okamoto hace un año les dio una muestra del apetito de ese mercado, pero el presidente y director ejecutivo del club, Mark Shapiro, junto con el gerente general Ross Atkins, siempre han creído que tomaría varios años apreciar su verdadero impacto.

Ahora, con Taira, los Blue Jays suman otra pieza significativa de ese mercado y pueden seguir consolidando su reputación como un verdadero destino para las estrellas japonesas.