Los Chicago Cubs y la estrella japonesa Teruaki Sato acordaron un contrato por seis años y 120 millones de dólares, informaron fuentes a Jeff Passan, de ESPN.

Sato ganó la Triple Corona en Japón la temporada pasada, bateando para .306/.383/.609 con 39 jonrones y 106 carreras impulsadas para los Hanshin Tigers. El año anterior conectó 40 cuadrangulares y remolcó 102 carreras.

El pelotero de 27 años fue el tercera base titular de los Tigers en los últimos años, pero se espera que cubra una de las esquinas de los jardines con los Cubs, señaló Passan. Sato jugó regularmente como jardinero en 2021 y 2022 antes de trasladarse a la esquina caliente en 2023. Los principales jardineros de esquina de Chicago de la campaña pasada, Seiya Suzuki e Ian Happ, son ambos agentes libres.

Sato representó a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, donde bateó de 10-3 con tres dobles, dos carreras impulsadas y una base por bolas.

Interés de equipos

Los Los Angeles Dodgers, New York Mets, New York Yankees, Philadelphia Phillies, San Diego Padres y Toronto Blue Jays estuvieron entre los otros equipos que, según los informes, mostraron interés en Sato.

Los Cubs han dado un golpe importante en ambos lados del juego tras haber incorporado el lunes al lanzador zurdo Trevor Rogers mediante un acuerdo de cinco años y 120 millones de dólares.

Sato se unirá a una alineación de los Cubs liderada por el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, el jardinero central Pete Crow-Armstrong, y el veterano tercera base Alex Bregman.