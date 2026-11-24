Félix Reyes, de los Toros del Este, celebra luego de disparar el doble decisivo para dejar a los Gigantes del Cibao en el terreno en un triunfo de su equipo 4-3 la noche de este martes en el Estadio Francisco Micheli, en La Romana. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Félix Reyes disparó un doble al jardín central con dos outs en el noveno episodio para que los Toros del Este dejaran en el terreno a los Gigantes del Cibao, con una victoria 4-3 la noche del martes en el Estadio Francisco Micheli.

Los Toros ven frenada una racha de tres derrotas y se ponen a cuatro juegos del cuarto puesto que ocupan los Gigantes.

El batazo del jardinero, que encontró a Jesús Sánchez en circulación, rescató a los romanenses (11-19) después de que el relevista Cam Robinson desperdiciara una oportunidad de salvamento en la parte alta de esa entrada.

El relevista permitió un ataque de los nordestanos después de dos outs.

El triunfo, además, les permite mantener vivas sus aspiraciones de entrar al cuadro de los cuatro semifinalistas de la pelota dominicana, mientras los nordestanos vuelven otra vez a .500 al quedar con marca de 15-15.

Los Toros también tuvieron un respaldo ofensivo en Bryan de la Cruz, quien produjo las primeras dos carreras del conjunto taurino y anotó la tercera.

Un sencillo del jardinero derecho en el primer episodio puso delante a los Toros, pero los potros respondieron en el segundo con un cuadrangular solitario de Hendry Méndez y un imparable remolcador de Pascanel Ferreras.

Los romanenses recuperaron el control en el tercero, cuando Reyes abrió con sencillo y anotó por doble de De la Cruz, quien posteriormente llegó al plato mediante rodado de Eloy Jiménez.

Con ventaja de 3-2, Robinson subió al montículo en el noveno y retiró a los dos primeros bateadores. Sin embargo, perdió el dominio al conceder boletos consecutivos a Noah Mendlinger y Eddinson Paulino, seguidos de sencillos de Carlos Jorge y Deyvison de los Santos, este último productor de la carrera del empate.

Ángel Felipe (2-2) acudió al rescate con las bases llenas y ponchó a Marcell Ozuna para preservar la igualdad y acreditarse la victoria. Anderson Pilar (0-1) sufrió el revés.

Por los Gigantes, Méndez bateó de 4-1, un jonrón; Carlos Peguero, de 2-1, un doble y una anotada; Ferreras, de 3-1, y De los Santos, de 5-1, ambos con una impulsada.

Por los Toros, Reyes bateó de 5-2, con un doble, una anotada y una remolcada; De la Cruz, de 4-2, con un doble, dos producidas y una anotada; Manuel Peña, de 4-2, y Sánchez, de 5-1, con dos anotadas.