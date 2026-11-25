Albert Pujols junto a Robinson Canó, antes del partido del martes 24 de noviembre contra los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Ayer, apenas aterrizó (4:00 p.m.) desde EE. UU. en el país, Albert Pujols se fue al estadio Quisqueya, se puso la chaqueta verde e informó sobre dos esperadas integraciones de las Estrellas.

El presidente de operaciones adelantó que ha habido conversaciones tanto con Fernando Tatis, como con Miguel Sanó, el líder jonronero de la pasada campaña en solo 23 partidos.

"Con (Miguel) Sanó hay que ver si nos dan el permiso (Dragones de Chunichi; Japón); él está batallando para que le den su permiso, pero con Junior (Fernando Tatis) hasta ahora mismo se está preparando, está supercontento y vamos a ver cuándo decide debutar", señaló Pujols a Diario Libre entrevistado ayer en el Estadio Quisqueya antes del juego ante Licey.

Héctor Borg, dirigente de los verdes, dijo que el jugador de los Padres podría debutar la próxima semana.

Las Estrellas tenían marca de 7-8 en sus primeros 15 encuentros y de ahí en adelante marcan 10-4 (.714) para ocupar el segundo lugar. Pujols destacó que la profundidad del pitcheo mantuvo al equipo mientras los bates despertaban hasta alcanzar una racha de 8-0, que comenzó el 14 de noviembre. El equipo pasó de 9-12 a 17-12 para el segundo lugar de la tabla.

Resaltó la integración de Robinson Canó y Jorge Mateo. "A nosotros, gracias a Dios, la racha mala nos pasó temprano. Todos los equipos pasan por eso. Ahora estamos jugando una buena pelota", apuntó.

Su sueño de dirigir

Pujols abordó su reciente proceso de entrevistas para dirigir a los Astros de Houston, puesto que finalmente recayó en otro candidato (Brad Ausmus). Lejos de desanimarse, reiteró que mantiene intacta la meta de dirigir en las Mayores.

"Sería un privilegio unirme a los pocos dominicanos que han dirigido en Grandes Ligas, que los puedes contar con una mano. No se me dio, pero fue una tremenda entrevista, fui uno de los finalistas", afirmó el ejecutivo de los verdes.

Consultado sobre si aceptaría un rol como coach de bateo —cargo que declinó cuando Skip Schumaker se lo ofreció en los Marlins apenas dos meses después de su retiro—, Pujols indicó que tendría que analizarlo, subrayando que no busca "ponerle un cheque a la cajita", sino asumir retos donde pueda aportar y enseñar, tal como hizo al dirigir a jóvenes talentos como Junior Caminero (Escogido), a quien considera "como un hermano chiquito".