Gary Sánchez #99 de los Cerveceros de Milwaukee al bate durante un partido contra los Filis de Filadelfia en el Citizens Bank Park el 24 de septiembre de 2026 en Filadelfia, Pensilvania. ( EMILEE CHINN/GETTY IMAGES/AFP )

Los Marlins de Miami y el receptor dominicano Gary Sánchez llegaron a un acuerdo por una temporada y 6.5 millones de dólares.

Miami dispone de un puesto en su roster de 40 jugadores, por lo que no necesitará realizar otro movimiento para oficializar la contratación, según informó Jeff Passan, de ESPN.

Sánchez, quien cumplirá 34 años la próxima semana, acumula más de una década de experiencia en las Grandes Ligas, con 201 cuadrangulares en su carrera.

El dominicano viene de jugar con los Cerveceros de Milwaukee, organización con la que firmó por un año y 1.75 millones de dólares para desempeñarse como suplente del venezolano William Contreras.

En la temporada de 2026 registró una línea ofensiva de .209/.349/.422, con 12 cuadrangulares en 275 apariciones al plato. Su porcentaje de boletos fue de 16.7 % y el de ponches de 21.5 %.

Su producción ofensiva, medida por el indicador wRC+, estuvo un 17 % por encima del promedio de las Grandes Ligas.

Sánchez mostró mejores resultados frente a lanzadores zurdos, contra quienes bateó para .238, con un porcentaje de embasarse de .366 y slugging de .436. Ante los derechos registró una línea de .185/.336/.411.

En Miami se perfila para compartir las responsabilidades detrás del plato con Joe Mack, quien debutó en las mayores en 2026 y se distingue por sus condiciones defensivas.

La llegada de Sánchez también podría incidir en el futuro inmediato del receptor dominicano Agustín Ramírez, quien suma 26 cuadrangulares en 840 apariciones al plato en las Grandes Ligas.

Ramírez agotó en 2026 su tercer año de opción a las ligas menores, aunque todavía podría ser elegible para una cuarta opción.