La historia de Esmil Rogers en el béisbol invernal dominicano todavía tiene capítulos por escribir. A sus 41 años y después de 15 temporadas en la pelota local, el veterano lanzador encontró en las Águilas Cibaeñas una nueva oportunidad para prolongar su carrera y demostrar que todavía puede ser una pieza útil en una liga que conoce bien y en la que ha construido una trayectoria de consistencia y permanencia.

Su llegada al conjunto amarillo se produce pocos días después de quedar en libertad por las Estrellas Orientales, equipo con el que tuvo un comienzo complicado en la actual campaña.

En tres presentaciones, registró marca de 0-1 y efectividad de 15.43, con nueve imparables y ocho carreras limpias permitidas en 4.2 entradas. Toleró dos cuadrangulares, ponchó a cuatro bateadores y concedió cuatro bases por bolas.

La decisión de las Estrellas lo tomó por sorpresa. El propio lanzador reconoció que no esperaba salir de la organización y dejó entrever que consideró insuficiente la oportunidad recibida para evaluar su rendimiento.

"No se me dio quizás la oportunidad que merecía. Nada más tiré dos salidas en un mes, entonces no podemos ver resultados así", expresó Rogers al conversar con la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El veterano lanzador explicó que fue Angel Ovalles, integrante de la gerencia de las Estrellas, quien le comunicó la decisión, bajo el argumento de que el equipo no tenía espacio disponible en el bullpen.

Nueva etapa en Águilas

Rogers, sin embargo, asumió la determinación con la postura de un profesional acostumbrado a las exigencias del negocio. "Uno acepta, son decisiones de la gerencia, esto es negocio, esto es béisbol. Y cuando se cierra una puerta, miles se abren", manifestó.

Esa nueva puerta se abrió con las Águilas Cibaeñas, una franquicia que busca recuperar terreno en la actual temporada y que apuesta a la experiencia de un lanzador que ha pasado en el circuito por el Licey, los Toros y las Estrellas.

Rogers aseguró que encontró un ambiente positivo en su nuevo equipo y consideró que el ánimo y la armonía del grupo son elementos que pueden ayudar a cambiar el rumbo de la campaña.

Su disposición es total, sin importar el papel que le asigne el dirigente Francisco Cervelli. Aunque históricamente ha preferido trabajar como abridor, el derecho está consciente de que su experiencia puede ser aprovechada en distintas funciones.

Trayectoria y disciplina

"Yo estoy aquí para aportar en lo que más yo pueda para el equipo", afirmó, al tiempo que dejó en manos del dirigente y la gerencia la decisión sobre su utilización.

La longevidad de Rogers en el béisbol dominicano encuentra respaldo en sus números. En 15 temporadas de serie regular acumula marca de 35-27, efectividad de 3.21 y 412 ponches en 557 entradas y dos tercios.

Son cifras que reflejan una carrera de permanencia en un circuito que demanda ajustes constantes, especialmente para los lanzadores veteranos que deben competir con brazos más jóvenes y mantener su capacidad para sacar outs.

El derecho atribuye esa continuidad al trabajo diario y al equipo de personas que lo acompaña fuera del terreno. "Solo ven al Esmil cuando está pitcheando, pero no saben el grupo de personas que yo tengo detrás de mí, preocupándose todos los días porque yo me levante a trabajar, por ir a la arena, por ir al gimnasio", explicó.

Para Rogers, esa disciplina y el respaldo de su entorno han sido determinantes para mantenerse activo durante tantos años.

Su nueva etapa también tiene un ingrediente favorable en la relación con Cervelli, con quien coincidió durante su paso por los Yankees de Nueva York.

El dirigente conoce sus características y, según contó el lanzador, ya comenzó a trabajar con él en aspectos de su mecánica que considera necesario corregir. Rogers entiende que ese conocimiento previo puede facilitar su adaptación y ayudarlo a recuperar su mejor versión en el montículo.

Lejos de asumir esta oportunidad como una última prueba, Rogers considera que su trayectoria ya habla por él.

"Tengo 16 años demostrando. Creo que todavía los números hablan por sí solos", sostuvo. Ahora, con el uniforme de las Águilas, el derecho inicia otra aventura en la pelota dominicana, con la intención de seguir compitiendo, aportar desde el rol que le asignen y extender una carrera que se resiste a detenerse.