Santiago Espinal conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para encabezar la ofensiva de las Águilas Cibaeñas, que derrotaron 9-2 a los Leones del Escogido este miércoles, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Espinal terminó de 5-2, con dos anotadas y cuatro impulsadas. Sus batazos de vuelta completa llegaron en el quinto episodio, frente al abridor Sauryn Lao, y en el sexto, ante el relevista Kelly Austin, con dos compañeros en circulación.

Jasson Domínguez también tuvo una noche productiva al batear de 3-2, con un cuadrangular, tres carreras anotadas, una impulsada y dos bases por bolas. El jardinero conectó su jonrón en el cuarto episodio para contribuir al inicio de la ofensiva amarilla.

J.C. Escarra aportó dos imparables, un doble, un triple y tres carreras remolcadas en cuatro turnos, además de negociar una transferencia. Aderlin Rodríguez bateó de 5-2, con una impulsada, mientras que Luis Liberato y Leody Taveras también conectaron dos hits cada uno.

Las Águilas tomaron el control del encuentro con dos carreras en el cuarto episodio, agregaron otras dos en el quinto y ampliaron la ventaja con tres en el sexto. En el noveno fabricaron dos vueltas adicionales para completar su producción de 15 imparables.

Los Leones consiguieron sus dos anotaciones entre el quinto y el sexto episodio. Carlos Santana bateó de 4-2, con un doble y una carrera impulsada, mientras que José Marmolejos también conectó dos imparables en cuatro turnos. Jesús Báez terminó de 4-1, con una carrera anotada.

Labor monticular

Jhordany Mezquita abrió por las Águilas y trabajó tres entradas en blanco, permitió tres imparables y ponchó a un bateador. Génesis Cabrera (1-1) se acreditó la victoria al lanzar un episodio sin permitir libertades.

Deury Carrasco permitió una carrera y dos hits en una entrada, mientras que Jonathan Hernández también toleró una anotación y dos imparables en un episodio. Raúl Brito trabajó dos tercios sin permitir carreras y ponchó a dos. Erick Mejía lanzó una entrada y un tercio en blanco, y Tyler Owens completó el noveno sin permitir libertades.

Por los Leones, Sauryn Lao (3-1) cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras limpias y seis imparables en cuatro entradas y dos tercios, con una base por bolas y dos ponches. Luis Guerrero no pudo sacar outs y permitió dos hits y una transferencia.

Reid VanScoter permitió tres imparables y dos carreras en dos tercios de entrada, mientras que Kelly Austin toleró un hit y una carrera, el segundo cuadrangular de Espinal. Héctor Pérez lanzó una entrada en blanco y Héctor Neris retiró el octavo sin permitir carreras y con dos ponches.

Trevin Michael permitió tres imparables y dos carreras en el noveno episodio, para completar la labor del cuerpo de relevistas escarlatas.

Próximo partido

La actividad en la pelota invernal dominicana se reanuda el próximo viernes con la visita de los Leones al Estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche.