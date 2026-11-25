Una pelota de béisbol descansa sobre un guante, acompañada por un candado y una cadena que representan el cierre patronal inminente en el béisbol de las Grandes Ligas. ( ARCHIVO/ AFP )

La disputa entre los propietarios de los 30 equipos de las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores (MLBPA) entró en una nueva y delicada etapa luego de que MLB presentara una demanda ante un tribunal federal de Manhattan para conseguir que se declare legal un eventual cierre patronal, previsto para cuando expire el actual convenio colectivo de trabajo.

La acción judicial, presentada el miércoles, representa una escalada en las tensiones entre ambas partes, que todavía no consiguen acercar posiciones para establecer el próximo acuerdo laboral, cuyo vencimiento está pautado para el 1 de diciembre.

Los propietarios buscan anticiparse a una posible estrategia del sindicato que le permitiría abandonar formalmente su condición de representante colectivo de los peloteros y abrir la puerta a demandas por violaciones de las leyes antimonopolio.

MLB sostiene que tiene un temor razonable e inminente de que la asociación recurra a ese procedimiento para cuestionar legalmente un cierre patronal y presionar a los propietarios durante las negociaciones.

La liga argumenta que su iniciativa procura mantener las conversaciones dentro del marco de la negociación colectiva y evitar que el conflicto se traslade a los tribunales.

Sin embargo, la respuesta de los jugadores fue contundente. La MLBPA calificó la demanda de «completamente frívola» y expresó su decepción porque la organización haya preferido acudir a la justicia en medio de las negociaciones, en lugar de concentrarse en alcanzar un acuerdo de buena fe.

El tope salarial divide a las partes

El principal obstáculo para alcanzar un entendimiento es la propuesta de los propietarios de implementar el primer tope salarial de la historia de las Grandes Ligas.

La oferta más reciente contempla establecer un límite de 258.2 millones de dólares por equipo y una nómina mínima de 180.2 millones, a partir de la temporada de 2028.

El sistema modificaría considerablemente la estructura económica del béisbol, al establecer límites tanto para las organizaciones que tradicionalmente invierten grandes cantidades en sus plantillas como para aquellas que mantienen presupuestos más reducidos.

Según los cálculos presentados por MLB, 12 equipos tendrían que aumentar sus nóminas para alcanzar el mínimo establecido. Entre ellos figuran los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial, y los Rays de Tampa Bay, ganadores de la Liga Americana.

En el extremo contrario, ocho organizaciones tendrían que reducir sus gastos, incluidos los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York.

El sindicato considera inaceptable la implementación de un tope salarial, al entender que limitaría el mercado de contratación y la capacidad de los peloteros para negociar sus remuneraciones.

El béisbol es actualmente el único de los principales deportes profesionales de Estados Unidos que no cuenta con un límite salarial obligatorio.

Amenaza a las operaciones

Si no se alcanza un acuerdo antes del vencimiento del convenio, los propietarios podrían decretar un cierre patronal que impediría a los jugadores participar en las actividades de sus equipos.

La paralización también congelaría las contrataciones de agentes libres y los cambios entre organizaciones, dos de los principales movimientos que caracterizan el período entre temporadas.

El antecedente más reciente se produjo en diciembre de 2021, cuando un cierre patronal se extendió durante 99 días y provocó que la temporada de 2022 comenzara una semana después de lo previsto.

Aunque aquel conflicto no impidió que se disputaran los 162 partidos de cada equipo, dejó en evidencia el impacto que una confrontación laboral puede tener sobre el calendario y la planificación de las franquicias.

La MLB también contempla presentar una denuncia por prácticas laborales desleales ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Peloteros incluidos en la demanda

Entre los demandados aparecen representantes del sindicato y ocho jugadores: Chris Bassitt, Jake Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins II, Marcus Semien, Paul Skenes, Tarik Skubal y Brent Suter.

La inclusión de los peloteros adquiere particular relevancia en medio de un conflicto que tiene como uno de sus principales puntos de discusión la distribución de los ingresos y las condiciones económicas de los próximos contratos.

Skubal protagonizó precisamente uno de los movimientos más importantes del mercado esta semana, al acordar un contrato de nueve años y 450 millones de dólares con los Mets de Nueva York, convirtiéndose en el lanzador mejor pagado de la historia.

El trasfondo legal

La disputa también revive un capítulo histórico de las relaciones laborales del béisbol estadounidense: la protección antimonopolio de MLB.

Las Grandes Ligas han disfrutado durante décadas de una exención frente a determinadas disposiciones de las leyes antimonopolio, sustentada en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1922.

Esa protección fue limitada parcialmente en 1998, cuando el Congreso aprobó la Ley Curt Flood, que extendió la aplicación de las normas antimonopolio a los jugadores de las Grandes Ligas.

Flood, antiguo jardinero de los Cardenales de San Luis, desafió el sistema de reserva que mantenía a los peloteros vinculados a sus equipos incluso después de finalizar sus contratos, antes de que se estableciera la agencia libre.

La demanda presentada ahora por MLB busca anticiparse a una eventual batalla judicial y conseguir protección legal para un cierre patronal antes de que se produzca.