José Siri, pelotero de los Gigantes del Cibao. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO. )

Los Gigantes del Cibao derrotaron 3-1 a los Toros del Este, apoyados en una ofensiva oportuna de nueve imparables y una labor combinada de sus lanzadores, que mantuvieron bajo control a los bates romanenses.

Pascanel Ferreras y Pablo Reyes remolcaron una carrera cada uno para encaminar el triunfo francomacorisano, al tiempo que José Siri ligó tres imparables en cuatro turnos.

Los Gigantes tomaron el control del encuentro en la segunda entrada, cuando fabricaron dos carreras ante el abridor Carlos Rodríguez.

Con dos outs y corredores en las esquinas, Reyes conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho que permitió a Siri cruzar el plato con la primera vuelta. La amenaza continuó y, posteriormente, un error en tiro del campocorto Felnin Celesten, después de un batazo de Ferreras, permitió que Deyvison De los Santos anotara la segunda carrera.

Los Toros descontaron en el cuarto episodio. Después de que Francisco Urbaez y Félix Reyes se colocaran en posición de anotar, Bryan De la Cruz conectó un sencillo al jardín central que llevó a Urbaez hasta el plato y acercó a los visitantes 2-1.

Sin embargo, los Gigantes recuperaron la ventaja de dos carreras en la parte baja de esa misma entrada. Ferreras disparó un doble hacia el jardín izquierdo que permitió a Reyes anotar desde la intermedia y colocar el marcador 3-1.

A partir de ese momento, el relevo de los francomacorisanos se encargó de preservar la diferencia.

Los Toros solo pegaron tres hits y terminaron de 11-1 con corredores en posición anotadora, además de dejar nueve hombres en las bases.

Por los Toros, De la Cruz bateó de 3-2, con una remolcada. Manuel Peña también conectó un sencillo como emergente.

En la tropa Gigante, Ferreras terminó de 4-1, con un doble y una carrera impulsada.

El relevo respondió

La victoria correspondió a Miguel Ullola (1-0), quien trabajó una entrada sin permitir imparables ni carreras. Quinton Martínez abrió por los Gigantes y lanzó 3.1 episodios, en los que permitió una carrera limpia y un hit.

El bullpen completó el trabajo con Enoli Paredes, Joel César, Tyler Thomas, Alimber Santa, Williams Jerez, Enmanuel Mejía y Hansel Robles, quien consiguió su primer salvamento de la temporada.

Carlos Rodríguez cargó con la derrota romanense (0-1), después de permitir seis imparables y tres carreras, dos de ellas limpias, en tres entradas de labor.