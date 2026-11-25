Nolbis Marcos al momento de llegar al home plate luego de conectar un cuadrangular. ( CEDIDA POR LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE BÉISBOL. )

República Dominicana le ganó a Panamá con pizarra de 8 carreras a 1 en la continuación de la súper ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 para elevar sus posibilidades de competir en el medallero.

El campocorto Nolbis Marcos conectó un cuadrangular empujador de dos vueltas y el derecho Yohandry Pérez registró cuatro episodios de relevo en los que no permitió anotaciones, asegurando así la primera victoria de la selección en la segunda etapa de la competencia (1-3).

Este triunfo les deja con dominio del escenario acercándose a su enfrentamiento ante Cuba (2-2), cuya marca persiguen igualar y favorecidos por competencia directa permitiría su avance a la competencia de medallas. El partido sucederá a las 12:00 p.m. de este jueves.

También significa la clasificación a la Copa Mundial de la categoría, pautada en China Taipei 2027, dado que este evento garantiza boletos para los cuatro mejores competidores. La continuidad de los quisqueyanos está sujeta a la victoria.

Las anotaciones

República Dominicana puso número a la casa temprano en el juego, anotando cuatro rayitas en la primera y replicaron la cantidad en la segunda. En situación de bases llenas, Yohandry Pérez anotó por error defensivo para abrir el desfile de carreras.

Las próximas tres sucedieron bajo la misma fórmula, manteniendo la amenaza Nolbis Marcos pisó la registradora con un batazo de Daniel Luís que motivó una pifia de los fildeadores, y tiempo después este entró en carrera por error, la misma jugada aprovechada por Isaac Brito para anotar con robo de base.

Un episodio después aparecieron los mismos héroes: Marcos disparó un vuelacercas por el jardín derecho que impulsó a Pérez, y más adelante Luís recibió pelotazo con las almohadillas ocupadas para llevar a Yimmy Marrero al plato. Ángel Leyba seguiría con sencillo y Brito anotó.

Los destacados

En un partido que inició con Leyba lanzando dos entradas de una vuelta permitida, concediendo un hit y cuatro boletos con tres ponches, apareció Pérez para adjudicarse la victoria con cuatro innings de un hit, no permitió anotaciones y abanicó a tres.

En la ofensiva, las actuaciones provinieron de Nolbis Marcos, bateando de 2-2, dos pisadas al plato e igual número de remolques, mientras que Pérez, de 4-1, anotando dos, y Brito tuvo hit en un turno, recibió boleto y dos veces carreras.

La única vuelta de Panamá ocurrió en la tercera entrada en las piernas de Thiago Serracin (1-1, dos pasaportes), gracias a rodado al cuadro conectado por Dylan Cruz (3-0, empujada).