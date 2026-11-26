Las Estrellas Orientales resolvieron a su favor el duelo por el primer lugar del campeonato con una contundente victoria 14-3 sobre los Tigres del Licey este miércoles en el estadio Tetelo Vargas y de paso ganan su décimo partido en forma consecutiva.

Enny Romero limitó a dos imparables a la ofensiva azul durante cinco entradas en blanco, mientras que Miguel Bleis y Jorge Mateo se combinaron para producir seis carreras y conectar seis de los 19 hits de los orientales.

Por segunda noche seguida, las Estrellas (19-12) derrotaron a los Tigres (18-13), después de vencerlos 8-4 el martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Los verdes dominan ahora 4-3 la serie particular y han ganado los últimos tres enfrentamientos entre ambos conjuntos, después de perder tres en fila.

En ese período, las Estrellas le han anotado 24 carreras a los azules, luego de conseguir cuatro al perder las tres veces ante Licey y le promedian 8.0 carreras.

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Las Estrellas anotaron 22 carreras al Licey en dos noches corridas, la misma cantidad que los Tigres les han anotado en los siete enfrentamientos de la temporada.

Romero (3-1) apenas enfrentó a 16 bateadores, no concedió boletos y ponchó a tres. El zurdo solo permitió un sencillo de Ronny Mauricio en el segundo episodio y un doble de Miguel Andújar en el cuarto. Completó su labor con una ventaja de nueve carreras.

Los petromacorisanos sentenciaron temprano el encuentro con ocho anotaciones entre el segundo y el cuarto capítulo, en los que obligaron a los bengaleses a utilizar cinco lanzadores.

Bleis inauguró la pizarra con un sencillo productor de dos carreras y José Tena le siguió con un doble que remolcó otras dos para decretar la salida del abridor Adonis Medina (1-4), quien cargó con la derrota.

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El jardinero central oriental volvió a producir en el tercero con un sencillo que llevó al plato a David Villar y agregó su cuarta remolcada con un doble en el sexto.

En esa misma entrada, Mateo coronó un ataque de cuatro carreras con su primer cuadrangular del campeonato, un batazo de dos vueltas por el jardín izquierdo que elevó la ventaja de las Estrellas a 13-1.

José Barrero, también con su primer jonrón de la temporada, había producido la primera anotación del Licey en la parte alta del sexto. Los capitalinos agregaron dos en el octavo, impulsadas por Emilio Bonifácio y Michael de León.

Cadena de triunfos

La racha ganadora de las Estrellas iguala la más larga de la presente campaña, establecida por los Leones del Escogido, y quedaron a un triunfo de empatar su propio récord particular de 11, alcanzado en la temporada 1967-68.

La seguidilla de los orientales se une a otras seis ocasiones en las que equipos del béisbol profesional dominicano han encadenado diez triunfos. El récord absoluto está en poder de los Gigantes del Cibao, con 14 en la campaña 2006-07.

Desde que iniciaron su racha el 14 de noviembre, los verdes han anotado 60 carreras y permitido 24, para promedios de 6.00 y 2.40, respectivamente. Cuatro de sus diez victorias han sido por diferencia de una carrera.

Por el Licey, Barrero, de 3-2, cuadrangular, doble, dos anotadas y una remolcada; Bonifácio, de 4-1, doble y una producida; De León, de 1-1, una impulsada; Andújar, de 3-1, doble, y Kody Huff, de 4-1, doble.

Por las Estrellas, Bleis, de 5-3, doble, cuatro empujadas y dos anotadas; Mateo, de 6-3, jonrón, dos remolcadas y dos anotadas; Tena, de 5-2, doble, dos impulsadas y una anotada; Raimel Tapia, de 5-2, doble, una producida y una anotada; Rodolfo Castro, de 4-2, dos anotadas y una remolcada; Villar, de 6-2, doble y dos anotadas, y Harold Ramírez, de 4-2, dos anotadas.

Datos de las 10 victorias

Seis triunfos en la ruta y cuatro en casa. Cuatro victorias por diferencia de una carrera. Ocho partidos en los que permitieron tres carreras o menos. Tres encuentros en los que limitaron al contrario a una sola anotación. Tres victorias frente al Licey, tres ante las Águilas, dos frente a los Toros, una ante los Gigantes y otra frente al Escogido. Anotaron 19 carreras en los primeros cinco triunfos y 41 en los cinco siguientes. El 14-3 ante el Licey representa su mayor producción ofensiva y su margen de victoria más amplio durante la racha.