El desempeño de Junior Caminero, que se tradujo en un segundo lugar al MVP y ayudar a los Rays a llegar a la Serie Mundial, le triplicó sus ingresos con relación al salario base.

Figurar en la plantilla de Tampa Bay todo el curso le pagó a La Máxima 794,800 dólares. Batear para .276, con 42 cuadrangulares y 101 remolcadas para liderar a los floridenses a ganar la Liga Americana tuvo un gran rédito.

Gracias al reparto de 50 millones que desde 2022 se entrega a los jugadores en fase prearbitraje, a Caminero le correspondió un pago de 2,264,764. A eso se sumó otro de 296,339 por la recaudación de boletería en los playoffs.

Elly de la Cruz fue otro gran beneficiado con el reparto para aquellos sin tres años de servicio en la MLB. Recibió 1,652,000 dólares, casi el doble de los 800,000 de sueldo con los Reds.

Otto López (602,425), Walbert Ureña (314,587), Abner Uribe (213,945) y Eury Pérez (207,237) también tocaron del pastel. Uribe, cuyo salario fue de 794,008, además recibió 493,044 por el título con los Brewers.

Una producción de élite con salario de novato

El dinero adicional recibido por el tercera base de Tampa Bay respaldó lo señalado semanas atrás por su agente, Rafael Nieves, quien advirtió públicamente que el sueldo base de su representado estaba muy por debajo de su impacto real en el terreno.

El futuro del fondo ante el inminente cierre patronal

La existencia de este fondo de 50 millones de dólares —creado en el acuerdo laboral de 2022 precisamente para recompensar a los jugadores de élite que aún no califican al arbitraje salarial— se encuentra ahora bajo la lupa.

Con el contrato colectivo a punto de expirar el 1 de diciembre y la amenaza latente de un cierre patronal (lockout) por las diferencias entre propietarios y el sindicato en torno a un posible tope salarial, el destino de estos incentivos es una de las grandes interrogantes en la mesa de negociaciones.

Para la Asociación de Jugadores (MLBPA), preservar y expandir los mecanismos que aceleran la compensación de las estrellas jóvenes es una prioridad frente a un modelo donde los clubes extraen los mejores años atléticos de sus figuras a bajo costo.

En la otra acera, los dueños buscan contener el gasto general mediante límites estructurales a las nóminas.

Lo ocurrido con Junior Caminero en 2026 deja en evidencia tanto la utilidad como los límites del sistema actual, aunque el bono prearbitraje logró hacer justicia financiera al cierre del año, la discusión de fondo sobre cómo valorar desde el primer día el talento joven seguirá siendo uno de los ejes centrales del próximo acuerdo laboral del béisbol.