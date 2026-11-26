Jugadores de Cuba celebran el triunfo ante la República Dominicana ( CEDIDA POR FEDOM )

Cuba venció 3-2 a República Dominicana para obtener el cuarto y último boleto a la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 otorgado por el Campeonato Panamericano y disputará la medalla de bronce en la clausura del torneo este viernes.

El campocorto Tyler Ruíz conectó un jonrón remolcador de dos vueltas y luego subió a la lomita para adjudicarse la victoria, completando cuatro entradas y un tercio de seis ponches, cediendo una anotada, que guía a los antillanos a enfrentarse contra Venezuela por la presea.

La súper ronda terminó con México y Estados Unidos punteros en la tabla, quienes lucharán en un partido de altas expectativas para decidir el oro y levantar el trofeo de campeón.

Todas las novenas en ronda de medallas lograron clasificación mundialista, dado que los mejores cuatro se inscriben en la cita de China Taipéi 2027.

Las anotaciones

El conjunto dominicano le puso número a la casa en la parte baja de la segunda entrada, cuando Ángel Leyba disparó sencillo hacia el medio del terreno que registró carrera en las piernas de Daniel Luis Paniagua.

Los cubanos empezaron a descontar tan pronto como en alta del tercero, luego que Eduardo Garrido se embasara por pelotazo y Tyler Ruíz conectó cuadrangular al jardín izquierdo.

Por su lado, los quisqueyanos volvieron a aparecer en la pizarra con amenaza en la quinta entrada, cuando Nolbis Marcos conectó elevado de sacrificio a las manos del patrullero derecho que le permitió Yendry Pérez anotar.

Con las acciones empatadas arribado el sexto y último episodio, apareció Delvys Sánchez con la última rayita que dio el triunfo a Cuba. Se encontraba en la tercera almohadilla y avanzó con lanzamiento salvaje.

Los más destacados

Tyler Ruíz fue el más destacado en la victoria, bateando de 2-1, anotada y dos empujadas, tomando un boleto, quien en el montículo añadiría línea de 4.1 innings, seis ponches, cuatro hits permitidos, pasaporte y vuelta.

Alex Ruíz se acreditó salvamento con dos tercios de labor y concedió un imparable.

Por República Dominicana, Yohendry Pérez de 4-1, anotada, quien como lanzador abridor cubrió cuatro episodios y dos tercios, ponchando seis, permitiendo tres boletos, dos imparables y dos libertades. Nolbis Marcos, de 3-1, remolque; Daniel Luís Paniagua, de 3-1, anotada.

Tabla oficial de la súper ronda

México 4-1

Estados Unidos 4-1

Cuba 3-2

Venezuela 2-3

República Dominicana 1-4

Panamá 1-4

Próximos partidos

Este viernes, Cuba y Venezuela disputarán el partido por la medalla de bronce a las 9:00 de la mañana, mientras que Estados Unidos y México buscarán el metal preciado a partir de las 12:00 p.m.

La cita forma parte del calendario de la WBSC Americas/Copabe y se celebra en IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, hasta el 27 de noviembre. Este otorga puntos en el ranking mundial del béisbol.

Todos los partidos del Campeonato Panamericano Sub-12 se transmiten por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Ban( FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Qptimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos. También disponibles en Panorama.com.do y en el canal de YouTube de VTV Canal 32.