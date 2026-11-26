Santiago Espinal, de las Águilas Cibaeñas, disparó dos jonrones en la victoria de las Águilas Cibaeñas 9-2 sobre los Leones del Escogido la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Las Estrellas Orientales cerraron la jornada en el primer lugar al derrotar 14-3 al Licey en el Tetelo Vargas, con lo que desplazaron a los azules de la cima y extendieron a diez su cadena de victorias.

Enny Romero lanzó cinco entradas en blanco de dos hits. Miguel Bleis remolcó cuatro carreras y Jorge Mateo conectó tres imparables, incluido un jonrón de dos vueltas. Los verdes venían de vencer también al Licey la noche anterior en la capital, por lo que ahora dominan 4-3 la serie particular entre ambos clubes.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes derrotaron 3-1 a los Toros para mantenerse en el cuarto lugar. José Sirí debutó con tres imparables, un doble, una base robada y una anotada.

Miguel Ullola se apuntó la victoria y Hansel Robles el salvamento. Los taurinos, por su parte, volvieron a fallar en su intento de ganar dos juegos corridos, algo que no consiguen desde el 20 de octubre.

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En Santiago, las Águilas superaron 9-2 al Escogido con dos cuadrangulares y cuatro remolcadas de Santiago Espinal, un jonrón de Jasson Domínguez y tres impulsadas de J.C. Escarra.

El triunfo fue el tercero seguido para los cibaeños, su mejor racha de la temporada y se acercan a cuatro de los Gigantes por el cuarto puesto, mientras los Leones cayeron por sexta vez consecutiva y descendieron al tercer puesto.

Así quedan las posiciones

Estrellas (19-12) encabezan el campeonato y aventajan por un juego al Licey (18-13), que cayó al segundo lugar tras perder dos noches seguidas ante los orientales.

El Escogido (17-14) bajó al tercero en medio de una racha negativa de seis derrotas. Los Gigantes (16-15) se sostienen en el cuarto puesto, todavía con récord positivo.

Las Águilas (12-19) se reaniman con tres triunfos en línea y siguen quintas, ahora a cuatro juegos del cuarto lugar, mientras los Toros (11-20) permanecen en el sótano y continúan sin enlazar dos victorias desde el 20 de octubre.

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