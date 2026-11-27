Las Estrellas que llegaron al Quisqueya el 14 de noviembre con 10-12 (cuartas) a enfrentar a un Escogido cómodo en la punta (15-7, dos juegos sobre el segundo) encontraron ese sábado la llave que abre la puerta de las victorias y desde entonces han ganado los 10 choques disputados.

Los reglamentos del torneo fijan la racha en nueve, puesto que el triunfo del día 16 sobre las Águilas fue una reprogramación del encuentro que debió jugarse el 21 de octubre.

Un tramo en el que los dirigidos por Héctor Borg han sobreanotado 47-25 (+22) a la oposición; se integró un Robinson Canó en forma, Trevor Bauer hizo dos salidas de calidad y hoy los verdes aparecen solos en la punta con 19-12.

En cambio, los melenudos que permanecieron en el primer puesto por 22 días llegan a la reanudación de hoy en el peor momento del curso, terceros (17-14) y con los Gigantes (16-15) respirándoles en las orejas.

Unos Leones que luego de arrancar con 11-4 impulsado por una cadena de 10 triunfos luce desconfigurado desde ese 6 de noviembre cuando los Gigantes lo frenaron.

En lo adelante van con 6-10, han perdido seis corridos, un trecho en el que su ofensiva solo ha manufacturado nueve vueltas y aceptado 31.

Ese bajón ha sido capitalizado por unas Águilas (12-19) que enlazan su cadena más larga con tres victorias y se han colocado a tres juegos del cuarto. Los Toros (11-20) marchan últimos, en tanto que el Licey (18-13) va segundo.

La previa antes de la pausa

Toros y Estrellas chocan esta noche en el Tetelo Vargas, el Licey recibe a los Gigantes en el Quisqueya y las Águilas al Escogido en el Cibao (todos a las 7:30 p.m.). Este será el último fin de semana de acción antes de la pausa para el partido entre jugadores dominicanos y boricuas, en Puerto Rico, el sábado 5 de diciembre en el estadio Hiram Bithorn.