Gregory Polanco al momento de pegar su jonrón contra las Águilas. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

Con el madero de Gregory Polanco como principal protagonista, los Leones del Escogido encontraron este viernes el camino de regreso a la victoria al imponerse 7-3 sobre las Águilas Cibaeñas, en un encuentro celebrado en el Estadio Cibao.

Polanco conectó cuadrangular solitario y doble, produjo tres carreras y encabezó una ofensiva escarlata que supo aprovechar sus oportunidades para dejar atrás una cadena de seis derrotas consecutivas y reafirmar su posición en el tercer lugar del campeonato.

El batazo de cuatro esquinas del jardinero, conectado frente al relevista Deury Carrasco, recorrió 369 pies por encima de la verja del jardín derecho, con una velocidad de salida de 105.3 millas por hora. El tablazo representó la quinta anotación de los visitantes en el partido.

Sin embargo, la ofensiva capitaleña había comenzado a marcar diferencias desde el cuarto episodio, cuando encontró la fórmula para descifrar los envíos de Génesis Cabrera.

Con las bases llenas y dos outs, Marco Hernández disparó un imparable al jardín central que llevó la primera carrera escarlata al plato. La amenaza continuó y Esmerlyn Valdez respondió con otro sencillo por el centro del terreno, esta vez productor de dos vueltas, para igualar las acciones.

Hernández volvió a hacerse sentir en el quinto capítulo. Con otro indiscutible al jardín central, remolcó a Sócrates Brito desde la antesala para colocar a los Leones en ventaja 4-3.

La ofensiva roja no se detuvo ahí. En el octavo inning, los escogidistas volvieron a llenar las bases, ahora frente a Luis González, quien fue sustituido por Junior Fernández.

Polanco recibió al relevista con un doblete por el jardín izquierdo que permitió anotar dos carreras y amplió la diferencia en favor de los bicampeones nacionales.

Las Águilas se quedaron cortas

Los cibaeños habían tomado la iniciativa en el primer episodio, cuando Santiago Espinal conectó un doble al jardín derecho que llevó al plato a Luis Liberato.

En el tercero, Liberato volvió a cruzar el home, esta vez desde la antesala, aprovechando un lanzamiento salvaje del abridor escarlata A.J. Candelario.

En ese mismo capítulo, Steward Berroa conectó sencillo, avanzó a segunda por un lanzamiento desviado y posteriormente anotó gracias a un imparable de Liberato por el jardín izquierdo, colocando a las Águilas en ventaja momentánea.

La última anotación de los locales llegó en el noveno episodio, cuando Adael Amador despachó un cuadrangular solitario por el jardín derecho ante los envíos de Robinson Martínez, para establecer el definitivo 7-3.

El relevo cerró las puertas

Después de la salida de Candelario, quien permitió tres carreras durante tres entradas de labor, el bullpen del Escogido asumió el control del encuentro y limitó a los bateadores aguiluchos a apenas un imparable hasta el jonrón de Amador en el noveno.

Kenny Hernández trabajó una entrada y ponchó a dos bateadores; Hansel Marcelino también completó un episodio con dos ponches, mientras que Rolddy Muñoz lanzó una entrada sin mayores contratiempos.

Zabala agregó otro capítulo de trabajo con un ponche y Héctor Neris completó la labor del relevo escarlata antes del cierre del encuentro.

Kenny Hernández (3-1) se acreditó la victoria, mientras que Rafael Montero (0-1) cargó con la derrota, luego de permitir una carrera en dos tercios de entrada.

Héroes ofensivos

Por los Leones, Gregory Polanco terminó de 4-2, con cuadrangular, doble, tres carreras remolcadas, una anotada y una transferencia.

Marco Hernández bateó de 5-3, con dos impulsadas y una anotada; Esmerlyn Valdez se fue de 5-1, con dos carreras producidas y una base por bolas.

José Marmolejos conectó un hit en dos turnos y negoció cuatro transferencias, mientras que Erik González bateó de 5-2, con doble y una base por bolas.

Por las Águilas, Luis Liberato terminó de 4-2, con dos anotadas, una empujada y una base robada. Adael Amador bateó de 4-1, con jonrón, una carrera anotada y otra remolcada.

Escenario de la clasificación

Con este resultado, los Leones del Escogido colocaron su récord en 18-14 y se mantienen en la tercera posición de la tabla, luego de poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

Las Águilas Cibaeñas, por su parte, quedaron con marca de 12-20 y continúan en el último puesto de la clasificación, empatadas con los Toros del Este.

Ambos conjuntos volverán a enfrentarse este sábado, esta vez en el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde está programado el inicio del encuentro para las 4:00 de la tarde.