Luis Gil en acción con los Yankees de Nueva York. ( ARCHIVO/ AFP )

El lanzador dominicano Luis Gil y los Tigres de Detroit llegaron a un acuerdo por una temporada y 2.3 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar el valor del contrato hasta los 4.3 millones.

Gil intenta recuperar la versión que lo convirtió en el Novato del Año de la Liga Americana en 2024 con los Yankees, después de dos temporadas marcadas por problemas físicos y una considerable reducción en su producción.

Los Tigres apuestan a que el quisqueyano pueda volver a ser una pieza confiable de su rotación, luego de que en el Bronx decidieran no ofrecerle trabajo para 2027.

La contratación forma parte de una intensa actividad de los Tigres en el mercado. El conjunto también incorporó al dos veces All-Star Kevin Gausman por 25 millones de dólares, acordó una extensión de seis años y 46.5 millones con Troy Melton y sumó al infielder surcoreano Ha-Seong Kim por cinco millones, más incentivos.

Dos temporadas interrumpidas

El recorrido reciente de Gil explica por qué Detroit representa una apuesta con cierto riesgo. En 2025, una distensión de alto grado en el músculo dorsal ancho derecho, sufrida durante los entrenamientos primaverales, lo mantuvo fuera de acción durante los primeros cuatro meses de la campaña.

Su regreso se produjo en agosto y logró cerrar con números aceptables: marca de 4-1 y efectividad de 3.32 en 11 aperturas. En 57 entradas permitió 47 imparables y 21 carreras limpias, con 41 ponches y 33 boletos. Sin embargo, su capacidad para retirar bateadores por la vía del ponche había disminuido considerablemente respecto a su temporada de reconocimiento.

En 2026, el panorama fue todavía más complicado. Una inflamación en el hombro derecho lo mantuvo fuera durante más de tres meses y, después de comenzar la campaña con dificultades, fue enviado a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre en abril.

Cuando regresó a las Grandes Ligas, lo hizo inicialmente en funciones de relevista. Apenas participó en nueve encuentros, cuatro como abridor, con récord de 1-2, efectividad de 4.61, 17 ponches y 18 bases por bolas en 27.1 entradas. Su velocidad y capacidad para provocar swings fallidos también quedaron por debajo de los niveles exhibidos en 2024.

Detroit apuesta a su talento

La organización espera que el entrenador de lanzadores Chris Fetter y su asistente Robin Lund puedan ayudarlo a recuperar sus mejores condiciones.

La referencia sigue siendo su extraordinario 2024, cuando terminó con 15 victorias, siete derrotas, efectividad de 3.50 y 171 ponches en 29 aperturas. Aquella actuación lo convirtió en el primer lanzador de los Yanquis en ganar el premio al Novato del Año de la Liga Americana desde Dave Righetti.

Para Gil, el desafío será recuperar la velocidad de su recta, mejorar el control y demostrar que puede mantenerse saludable durante una temporada completa. Para Detroit, representa la posibilidad de rescatar a un lanzador que ya demostró tener condiciones para competir al máximo nivel.

La apuesta está planteada: un contrato de bajo riesgo inicial para un brazo quisqueyano que todavía tiene pendiente demostrar que su mejor versión no quedó atrás.