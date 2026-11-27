Seiya Suzuki de los Cachorros de Chicago recorre las bases tras batear un jonrón. ( ARCHIVO/ AP )

El mercado de agentes libres del béisbol de las Grandes Ligas tiene a Seiya Suzuki como uno de sus nombres atractivos y el jardinero japonés parece tener una cifra bien definida para negociar su próximo contrato: superar los 120 millones de dólares.

Suzuki aspira a conseguir un acuerdo más lucrativo que el firmado por su compatriota Teruaki Sato con los Cachorros de Chicago, según informó Jon Heyman, de MLB Network.

El pacto de Sato tendría una duración de seis temporadas y establece una referencia económica para Suzuki, quien considera que su experiencia y producción en las Mayores justifican una inversión superior.

A sus puertas de cumplir 32 años, el jardinero ha conectado al menos 20 cuadrangulares en cuatro temporadas consecutivas y acumula un OPS de .823 en su carrera en las Grandes Ligas. Su consistencia ofensiva, combinada con sus condiciones defensivas, constituye uno de los principales argumentos para aspirar a un contrato de mayor dimensión.

Suzuki también sobresale por la fortaleza y precisión de su brazo. En las métricas defensivas más recientes figura en el percentil 94 en valor de brazo, en el 88 en outs por encima del promedio y en el 85 en fuerza de brazo, indicadores que respaldan su capacidad para contribuir más allá de la ofensiva.

La competencia por sus servicios incluye a los Padres de San Diego, los Azulejos de Toronto, los Marineros de Seattle y los Filis de Filadelfia, organizaciones que han sido vinculadas con el jugador durante el receso de temporada.

Fortalecen sus aspiraciones

El interés por Suzuki también se explica por su rendimiento en 2026, cuando disputó 137 partidos con los Cachorros de Chicago y terminó con promedio de bateo de .270, 26 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas y un OPS de .841. Fue una producción que confirmó su capacidad para mantenerse como un bateador de impacto y reforzó su posición de cara a la agencia libre.

En el caso de Sato, su temporada 2026 en Japón fue la plataforma que le permitió conseguir el contrato millonario. Con los Tigres de Hanshin conquistó la Triple Corona de la Liga Central, al liderar el circuito en promedio (.306), jonrones (39) y carreras impulsadas (106). También conectó 40 dobles y terminó con un OPS de 1.017 en 143 partidos.

El japonés recibió, además, el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Central por segundo año consecutivo, distinción que obtuvo con 213 votos para el primer lugar.