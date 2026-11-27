Thayron Liranzo (27), de los Toros del Este, es felicitado por sus compañeros luego de disparar jonrón ante Eddy Yean en la quinta entrada del partido que ganó su equipo la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Francisco Micheli. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Santo Domingo. Ronny Simón estuvo involucrado en seis de las 12 carreras de los Toros del Este, que derrotaron 12-4 a las Estrellas Orientales la noche del viernes en el Estadio Tetelo Vargas, donde llegó a su fin la racha de diez triunfos consecutivos de los verdes, que con su derrota ahora comparten el liderato con los Tigres del Licey.

Simón anotó cuatro veces y remolcó tres carreras, una de ellas mediante su cuarto cuadrangular del campeonato. Thayron Liranzo también sacudió un jonrón, con dos corredores a bordo.

El conjunto taurino disparó 17 indiscutibles, su mayor total de la campaña desde el pasado 17 de noviembre cuando cayeron 11-10 ante los Leones del Escogido.

Los Toros mejoraron su registro a 12-20 y las Estrellas quedaron con 19-13. Los romanenses anotaron en siete de las nueve entradas y nunca estuvieron en desventaja.

El pitcheo oriental, que había permitido 24 carreras durante su cadena de diez triunfos, concedió la mitad de esa cantidad en un solo encuentro.

Los romanenses llegaron al quinto episodio con ventaja de 5-1, cuando Liranzo castigó al relevista Eddy Yean con un cuadrangular de tres carreras después de dos outs.

Las Estrellas intentaron regresar al partido con tres anotaciones en el sexto, pero los taurinos respondieron en el séptimo con un doble productor de Ismael Alcántara y un sencillo remolcador de Juan Brito, ambos con dos eliminados.

Simón coronó su actuación con un jonrón solitario frente a Jhan Mariñez en el noveno.

Taylor Lehman (2-0), tercero de los ocho lanzadores utilizados por los Toros, se apuntó el triunfo al trabajar en blanco el quinto episodio. El abridor oriental Luis Moreno (1-1) perdió tras conceder cinco imparables y cuatro carreras, tres limpias, en dos entradas.

Por los Toros, Simón, de 4-3, jonrón, doble, cuatro anotadas y tres impulsadas; Brito, de 5-3, dos anotadas y una remolcada; Manuel Peña, de 6-2, dos producidas; Bryan de la Cruz, de 3-2, dos impulsadas y dos boletos, y Liranzo, de 3-1, jonrón y tres remolcadas.

Por las Estrellas, José Tena, de 4-1, doble y dos impulsadas; Rodolfo Castro, de 4-1, jonrón y una remolcada, y Raimel Tapia, de 4-1, una producida.