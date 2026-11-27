Si en su paso previo y fugaz por La Lidom (2022) Triston Casas dejó al público liceista esperando más de ese prospecto 16 que era de todo el béisbol en su vuelta comenzó a pagar desde que apareció en el plato.

Casas conectó un cuadrangular con las bases llenas en el primer episodio para coronar un rally de cinco carreras en su debut de temporada y conducir al Licey a una victoria 7-1 sobre los Gigantes del Cibao, el viernes, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.



Casas, quien no jugaba desde mayo de 2025 a causa de una ruptura del tendón retuliano, castigó un cambio de velocidad de Bryan Rodríguez y desapareció la pelota a 388 pies, remolcando a Kody Huff, Francisco Mejía y Miguel Andújar.

Francisco Mejía también aportó un cuadrangular para los azules, en la parte baja del séptimo episodio.



Vladimir Gutiérrez (2-1, 3.38) trabajó cinco entradas en blanco, en las que permitió tres imparables, otorgó dos boletos y ponchó a un bateador. Carlos Durán (6), Luis Frías (7), Wander Suero (8) y J.C. Mejía (9) completaron la labor monticular. La derrota recayó en Yerry Rodríguez (1-1, 5.19) que permitió tres carreras en dos tercios de entrada.



La actuación de Gutiérrez representó la duodécima apertura de cinco o más entradas para los abridores azules, quienes igualaron a las Estrellas Orientales en el liderato de ese departamento en la liga.



Los 24 veces campeones colocaron 4-3 su serie particular frente a los Gigantes del Cibao y alcanzaron a las Estrellas Orientales en el primer lugar de la tabla de posiciones.



Resumen de carreras



Los Tigres materializaron un rally de cinco carreras en el mismo primer episodio. Sendos sencillos de Christian Adames y Kody Huff y un boleto negociado por Francisco Mejía llenaron las bases e hicieron saltar del montículo al abridor Yerry Rodríguez. Con Bryan Rodríguez en el montículo, Miguel Andújar pegó una línea de hit por el medio del terreno que produjo a Adames y eventualmente Tristón Casas pegó un jonrón con las bases llenas que estableció el 5-0.



Los bengaleses sumaron una más en la segunda entrada. Yamal Encarnación abrió la entrada con sencillo y Adames se embasó en una jugada del fielder choice que finalizó con un error en tiro del pitcher Bryan Rodríguez y Kody Huff llenó las bases con un boleto. Ronny Mauricio falló con un rodado para doble eliminación pero Adames anotó desde la antesala.



El refuerzo de los Gigantes, Noah Mendlinger conectó un cuadrangular de 390 pies entre el jardín derecho y central contra Luis Frías para producir la única carrera de los visitantes.



Sin embargo, Francisco Mejía disparó un jonrón de línea por el jardín izquierdo contra Christopher Molina para devolver la ventaja de seis al conjunto azul.



Jugadores más destacados



Triston Casas se fue de 4-1 con jonrón y cuatro remolcadas y Francisco Mejía de 3-1 con dos anotadas, boleto y remolcada. Yamal Encarnación bateó de 4-2 con boleto y anotada, Cristhian Adames de 3-1 con anotada y dos boletos, Kody Huff de 3-1 con anotada y boleto. Miguel Andújar se fue de 4-1 con anotada y remolcada.



Por los Gigantes, Mendlinger se fue de 3-1 con jonrón solitario y José Sirí bateó de 4-2.



Los Tigres del Licey vuelven al terreno de juego este sábado, cuando visiten a los Gigantes del Cibao a partir de las cinco de la tarde