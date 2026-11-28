Las Aguilas vencieron a los Leones en tres de los cuatro partidos que celebraron en la semana ( CEDIDA POR AGUILAS CIBAEÑAS )

Con una sólida apertura de Joan Adón, unida a cuatro entradas en blanco y sin hit del relevo y una oportuna reacción ofensiva, las Águilas Cibaeñas vinieron de atrás para derrotar este sábado 4-2 a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en la continuación del Torneo 2026-2027 de Lidom.

El derecho Adón (3-3) cubrió cinco entradas de dos carreras, cuatro hits, sin boletos y cuatro ponches para anotarse su tercera victoria de la temporada.

En tanto que el bonaense Leandro López sacó sus garras para lanzar dos ceros entre el sexto y séptimo capítulos, seguido por Erick Mejía, quien tiró el octavo en blanco, y Jonathan Aro, que logró su sexto rescate del torneo tras retirar en orden a los tres bateadores del noveno.

Los bates amarillos

Debajo en el conteo 2-0, las Águilas voltearon la pizarra en el cuarto capítulo con un ataque de tres anotaciones (3-2).

Jasson Domínguez y Aderlin Rodríguez ligaron sencillos para preparar el escenario a Ryan Ritter y Adael Amador, quienes respondieron con imparables remolcadores consecutivos. Acto seguido, Ritter se movió a tercera con un elevado profundo de Webster Rivas y cruzó el plato por un wild pitch.

El equipo amarillo sumó otra vuelta en la quinta entrada (4-2). Un sencillo de Luis Liberato y sendos boletos a Santiago Espinal y Aderlin Rodríguez llenaron las bases, lo que aprovechó Leody Taveras para pegar un elevado de sacrificio al prado izquierdo que empujó la cuarta carrera.

Con este desenlace, las Águilas obtuvieron su cuarta victoria en los últimos cinco juegos y colocaron su marca en 13-20, mientras los Leones vieron su registro descender a 18-15.

Pitcheo rojo

Por los rojos inició Stephen Nogosek (1-1), quien tuvo labor de 3.1 actos en los que permitió tres carreras y siete hits, dio un boleto y sumó dos ponches, cargando con la derrota.

Patrick Halligan (0.2) abrió el bullpen de los Leones permitiendo una carrera. Nick Vespi (0.2), Juan Mercedes (0.1), Héctor Pérez (1.0), Elvis Peguero (1.0), Kelly Austin (1.0) y Héctor Neris (1.0) lanzaron en blanco.

Las carreras rojas

Los locales anotaron dos carreras (2-0) en la primera entrada. Marco Hernández y Erick González ligaron sencillos consecutivos; Hernández pisó el plato tras un hit al central de José Marmolejos y González anotó momentos después con un rodado por tercera de Esmerlyn Valdez.

Los mas destacados

Por las Águilas, Ritter y Amador dieron un sencillo y empujaron una cada uno; Liberato y Domínguez batearon ambos de 4-2; Steward Berroa dio un doble; Aderlin Rodríguez ligó un sencillo y Leody Taveras remolcó una carrera.

José Marmolejos empujó una con un sencillo en la ofensiva de los locales, Marco Hernández, Sócrates Brito y Erick González pegaron sendos sencillos y Esmerlyn Valdez empujó una vuelta.

La lluvia interrumpió

El partido fue detenido debido a la lluvia tras completarse cinco entradas. Luego de una hora de espera, se reanudó la acción.

Próximo juego

Las Águilas Cibaeñas recibirán este domingo en el Estadio Cibao a los Toros del Este en partido programado para iniciar a las 5:00 de la tarde.