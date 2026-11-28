Marcell Ozuna recorre las bases luego de conectar uno de sus cuadrangulares en el encuentro ante los Tigres del Licey ( CEDIDA POR GIGANTES DEL CIBAO )

Marcell Ozuna conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras, mientras Luis García Jr. también se voló la cerca en su debut de temporada, para conducir el sábado a los Gigantes del Cibao a una victoria 6-1 sobre los Tigres del Licey en la continuación del campeonato 2026-27.

Ozuna terminó de 4-2, con dos jonrones, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. Con sus dos batazos de vuelta completa, llegó a 22 cuadrangulares en su trayectoria en la pelota dominicana, con los que igualó a José Bautista, César Cedeño y Pedro González, entre otros.

García Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada para darle a los Gigantes una ventaja que nunca perdieron.

El conjunto francomacorisano amplió su ventaja en el sexto episodio con el primer cuadrangular de Ozuna y sentenció el encuentro en el octavo, cuando el toletero disparó su segundo vuelacerca de la noche, productor de tres carreras.

Wily Peralta (3-0) se acreditó la victoria tras lanzar cinco entradas de cuatro imparables y una carrera, con seis ponches y tres boletos.

Albert Abreu (3-1) cargó con la derrota, pese a completar seis episodios en los que permitió cuatro hits y tres carreras, con diez ponches.

Los Gigantes conectaron seis imparables, mientras los Tigres dejaron a diez corredores en circulación.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su marca a 17-16 y se mantuvieron en el cuarto puesto de la clasificación, a tres juegos del primer lugar. El Licey quedó con récord de 19-14.

La victoria permitió a los Potros igualar 4-4 la serie particular de esta temporada, aunque todavía están en desventaja en el historial general, que favorece al Licey por 184-127.

Ambos equipos tienen pendientes sus últimos dos enfrentamientos de la serie regular, programados para el 8 y 9 de diciembre, en una serie de ida y vuelta.

Los más destacados

Por los Gigantes, además de la actuación de Ozuna, García Jr. bateó de 3-1, con jonrón, dos impulsadas y dos anotadas.

Por el Licey, Miguel Andújar se fue de 4-2, con una carrera remolcada.

Próximo partido

Los Gigantes volverán a jugar el domingo ante las Estrellas Orientales, a las 5:00 de la tarde, mientras que el Licey enfrentará a los Leones del Escogido.