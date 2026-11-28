Los Toros del Estre vencieron a las Estrellas Orientales en el Estadio Francisco Micheli de La Romana ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Ronny Simón remolcó dos carreras, incluyendo la del empate y la de la ventaja, Ismael Alcántara impactó con el bate y el bullpen taurino estuvo impecable para encabezar la victoria de los Toros del Este 3 carreras por 2 sobre las Estrellas Orientales, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

Con este triunfo, los Toros (13-20) barren la miniserie ante las Estrellas, ganan su segundo partido consecutivo y amplían su ventaja en la serie particular a 5-3 sobre los orientales.

Además, la victoria mantiene a la tropa taurina a cuatro partidos de la cuarta posición clasificatoria. De su lado, las Estrellas (19-14) cayeron por segunda vez consecutiva.

El abridor taurino Aaron Brooks (0-3, 4.34) salió sin decisión luego de 3.1 episodios de cuatro hits, dos carreras, un boleto y dos ponches.

Tras la salida de Brooks, el bullpen taurino se combinó para lanzar 5.2 entradas en blanco, permitiendo cuatro hits y tres bases por bolas, con ocho ponches propinados.

Los relevistas también limitaron a los bates verdes a batear de 9-2 con corredores en posición anotadora, dejando 11 corredores en circulación.

La victoria fue para el relevista taurino Sal Romano (1-0, 0.00), tras lograr un cero con las bases llenas en el séptimo episodio; Yohan Ramírez se apuntó su primer salvamento y la derrota fue para Jerming Rosario (0-1, 27.00), tras permitir la carrera de la ventaja taurina.

Como anotaron

Las Estrellas ligaron dos vueltas en la cuarta entrada, después de que David Villar conectara un triple hacia el jardín central, con un batazo que no pudo manejar el jardinero taurino Ismael Alcántara, para colocar el marcador 1-0.

Villar fue remolcado desde la antesala por un hit al jardín izquierdo de Harold Ramírez, que amplió la ventaja a 2-0.

En la parte baja del quinto episodio, los Toros empataron las acciones. La primera carrera llegó con una jugada de selección de Juan Brito, con corredores en tercera y segunda.

De inmediato, Ronny Simón conectó un fuerte doble de línea al jardín derecho para remolcar la carrera del empate, 2-2.

El encuentro se mantuvo igualado hasta la parte baja del séptimo inning, cuando Alcántara conectó sencillo y Juan Brito le siguió con un boleto.

Alcántara se robó la tercera base y posteriormente anotó con un batazo de out forzado de Simón, combinado con un error del campocorto verde Jorge Mateo, que puso el encuentro 3-2 a favor de los Toros.

Los más destacados

Por los Toros:

Ronny Simón : de 3-1, dos carreras empujadas y un boleto.

: de 3-1, dos carreras empujadas y un boleto. Ismael Alcántara : de 2-2 , dos carreras anotadas y una base robada.

: de , dos carreras anotadas y una base robada. Julio E. Rodríguez: de 2-1, con una carrera anotada.

Juan Brito: dos boletos y una carrera empujada.

Por las Estrellas:

Rodolfo Castro : de 4-2, con un triple.

: de 4-2, con un triple. Harold Ramírez : de 4-2, con una carrera producida.

: de 4-2, con una carrera producida. David Villar: de 3-2, con una carrera impulsada.

Próximo partido

Este domingo, los Toros del Este viajarán a Santiago para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Esdtadio Cibao.