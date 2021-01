$!A Gary Sánchez: “No le gusta el béisbol”, según dijo Iván Rodríguez

El miembro del Salón de la Fama, Iván Rodríguez, envió un mensaje dirigido a Gary Sánchez. Y es que el inmortal de Cooperstown considera que el dominicano no disfruta del juego.

Así lo recoge el diario New York Post en un artículo escrito por Dan Martin. Los Yankees cuentan con que Gary Sánchez se recupere en el plato después de su terrible temporada 2020. Es por eso que no lo designaron para asignación esta temporada baja e incluso le dieron un aumento mayor de lo esperado a los US$ 6.35 millones.

Sánchez ha trabajado en su swing con el entrenador de bateo de los Yanquis, Marcus Thames, y jugó pelota de invierno en República Dominicana para mejorar su enfoque en el plato, también tiene un problema diferente, según Rodríguez.

“No le gusta el béisbol en este momento”, dijo Rodríguez a WFAN. “Se siente como ... viene al estadio y es algo deprimente para él en este momento. Eso es lo que veo cuando está jugando”.

“Creo que tiene demasiada presión sobre sí mismo”, dijo Rodríguez. “Está tratando de hacer demasiado. He hablado con él varias veces y es muy positivo. Pero Gary juega en una organización y en una ciudad donde, obviamente, tienes que hacer un buen trabajo casi todas las noches”.