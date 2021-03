$!A Juan Soto no le importa dónde lo pongan a batear

El jardinero dominicano Juan Soto se perdió los primeros partidos de los entrenamientos de primavera tras golpearse un pie con un foul durante las prácticas del fin de semana.

Pero el joven sensación hizo su debut el miércoles y dijo que no hay molestias y que está preparado para los afanes de la pelota.

“El tobillo está bien, se siente casi normal. Corriendo las bases y en el terreno, se sintió bien. Creo que estoy bien”, dijo Soto vía Zoom, luego de batear de 2-0 en un partido de la Liga de la Toronja contra los Marlins de Miami.

Soto fue colocado segundo en la alineación de los Nacionales, algo que le tomó de sorpresa porque el dirigente Dave Martínez no le había hecho referencia de que sería movido de su puesto tradicional, de tercero.

“No me importa el puesto en que batee, me sorprendió un poco (estar de segundo) porque no lo habíamos hablado, así que les pregunté y me dijeron que comenzaré a batear segundo y van a ver dónde encuentran un puesto para mí. Creo que segundo estará bien, si estoy en la alineación, trataré de hacer lo mejor”, manifestó.

Como tercer bate la mayor parte de la temporada pasada, Soto fue el líder de bateo de la Liga Nacional, promediando .351, además de un porcentaje de embasarse de .490 y un slugging de .695.

También pegó 13 jonrones y remolcó 37 carreras, a pesar de perderse el inicio de la campaña tras arrojar positivo a COVID-19.

Soto también estuvo debutando en una nueva posición defensiva, luego que durante el invierno se decidiera pasarlo del jardín izquierdo al derecho, posición que había jugado en ligas menores.

“Se siente bien (jugar en el RF), estaba viendo bien la bola, se veía un poco más lejos que en el jardín izquierdo, sé que me acostumbraré, pero se siente bien”, indicó.

Dijo que trabajó duro durante el invierno para volver al prado derecho.