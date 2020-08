$!A-Rod y JLo destinarán hasta US$300 millones de su propiedad para comprar a los Mets

Los J-Rod Mets pueden estar acercándose a la realidad.

La oferta liderada por Alex Rodríguez y Jennifer López se ha convertido en la “clara favorita” para comprar a los Mets, informó USA Today, citando la creencia de “varios ejecutivos de la MLB”.

Las ofertas finales para el equipo vencen el 31 de agosto.

Anteriormente había dudas sobre si el grupo J-Rod tendría suficiente dinero para competir con los otros postores: el multimillonario de fondos de cobertura Steve Cohen y otro grupo liderado por los dueños de los Devils y los 76ers, Josh Harris y David Blitzer. Pero J-Rod ha agregado al propietario de los Florida Panthers, Vincent Viola, y al cofundador de Vitamin Water, Mike Repole, para aumentar su financiación.

Según los informes, Rodríguez y López estarían invirtiendo entre 225 y 300 millones de dólares de su propio dinero. Viola posee una fortuna de alrededor de US$5 mil millones y Repole US$3 mil millones, lo que abre la posibilidad de que puedan contribuir más dinero que J-Rod, lo que posiblemente haga que Rodríguez se conforme con el CEO, pero no con el dueño controlador de los Mets.

“Podría tener sentido que Vinny sea la persona de control”, dijo previamente a The New York Post una fuente cercana a la situación.

Cohen, que tiene un fortuna valorada en US$14 mil millones, intentó comprar el equipo en febrero por US$2.6 mil millones antes de que fracasara el trato con los Wilpons, los dueños maoritarios del club.

The Post informó anteriormente que J-Rod se reunió con los propietarios de los Patriots, Robert y Jonathan Kraft, para discutir una asociación sobre las operaciones del estadio para Citi Field y el desarrollo de Willets Point alrededor del parque.

Los grupos fueron informados de su estado por el banco de inversión Allen & Co., que supervisa el proceso de venta. También se les dijo que no presentaran ofertas en la red deportiva regional del equipo, SNY, que no es parte de la venta, dijeron las personas, a quienes se les otorgó el anonimato porque el asunto es privado.

Se les dijo a los grupos que los representantes de Allen & Co. y los Mets se comunicarían pronto para brindar información más detallada sobre la franquicia, dijeron las personas a Sportico.

Cohen ya posee una participación del 8% en el equipo que está controlado por las familias Wilpon y Katz. El año pasado estuvo en conversaciones para adquirir hasta un 80% de participación, pero las conversaciones fracasaron. Ese acuerdo valoró al club en US$2.6 mil millones, pero eso fue antes de que la pandemia de COVID-19 cerrara los principales deportes de EE. UU. Está programado que Major League Baseball comience su temporada a finales de este mes.