$!Aaron Judge está agradecido por el apoyo de su madre

Cuando Aaron Judge regresa a su natal Linden, California, siempre bromea diciendo que debe revisar dos veces el closet de sus padres, en búsqueda del traje de Súpermujer.

Aunque Judge cuenta con un físico que parece sacado de una caricatura, el astro de los Yankees dice que su madre, Patty, representa la verdadera fuerza detrás del cañonero. Judge admite que ella ha influenciado todas las decisiones que ha tomado en su vida, y describe a una madre como una “persona increíblemente cariñosa”.

“Sé que no sería un Yankee de no ser por mi mamá”, dijo Judge. “La orientación que me dio al crecer, para reconocer lo que es bueno o malo, saber cómo tratar a las personas y cómo dar ese extra en mi trabajo, todo eso. Ella moldeó todo lo que soy hoy en día”.

A inicios del 2017, en una temporada en la que dio 52 cuadrangulares y fue el ganador del Novato del Año de la Liga Americana de forma unánime, el ex manager de los Yankees, Joe Girardi, alagó a Judge con el mejor complemento que puede recibir un jugador de los Yankees, al comparar su personalidad con la de Derek Jeter. Judge dijo que estaba honrado, pero admitió que está tratando de ser “el mejor Aaron Judge que puedo ser”.

Esa misión comenzó a 160 kilómetros al noreste de San Francisco, California en donde Judge obtuvo sus primeras enseñanzas de Patty y Wayne Judge, maestros recientemente retirados que se aseguraron de que la educación fuera la prioridad en la vida de su hijo.

“Me ayudó a buscar siempre vivir a un nivel más alto", dijo Judge. “Querían que siempre pusiera por delante mi educación y luego lo demás. Si hacía planes, apegarme a ellos. Asegurarme de ser organizado y no dejar pasar nada”.

Judge no fue siempre tan comprensivo, algo que años más tarde recuerda entre risas.

“Quería salir y jugar con mi amigos, o jugar videojuegos, pero ellos fueron duros conmigo”, confiesa Judge. “Me decían ‘Oye, tienes tareas por hacer. Tienes que terminar tu tarea de matemáticas y de ciencias. Luego, si todavía tienes tiempo antes de cenar, puedes ir a jugar’. Algo así. Como niño yo no quería, pero ahora recordando, realmente aprecio lo que hicieron por mí”.

Patty y Wayne adoptaron a Judge al día siguiente de haber nacido, en abril de 1992. Tiene un hermano mayor, John, que también se convirtió en maestro. Judge estaba en la escuela cuando les preguntó a sus padres por qué no se parecían a él.

“Creo que fue algo como: ‘No me parezco a ti, mama. Tampoco me parezco a ti, papá. ¿Qué está pasando?’”, dijo Judge. “Simplemente me dijeron que era adoptado. Yo dije: ‘Ok, por mí está bien. Sigues siendo mi mamá, la única mamá que conozco. Y tú eres mi papá, el único papá que conozco’”.

“Realmente no cambió nada. Honestamente no recuerdo mucho, porque no fue una gran cosa. Me dijeron que era adoptado y yo: ‘Ok, ya puedo salir a jugar’”.

Judge dijo que aún habla diariamente con sus padres, quienes viajan frecuentemente con los Yankees cuando están en la ruta. Se encontraron esta primavera en Tampa, Florida, lo que hará que su mensaje del Día de las Madres sea aún más fácil de comunicar.Según informó Bryan Hoch de MLB.com.

“Le daré nuevamente las gracias por todo lo que ha hecho y le diré nuevamente que no estaría en la posición en la que estoy hoy si no fuera por su amor y orientación”, dijo Judge.