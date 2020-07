$!Abogado experto Jeffrey Kessler presentaría queja de peloteros

Las conversaciones para contratar a Kessler fueron reveladas a The Associated Press por varias personas cercanas a la discusión, quienes solicitaron permanecer anónimas porque no se ha hecho un anuncio. La queja no se presenta todavía, ni se ha definido un acuerdo con Kessler, dijeron las fuentes.

Tras una serie de acaloradas discusiones, que recordaron los ocho paros que han estallado en el béisbol de 1972 al 95, las partes no llegaron a un acuerdo económico el mes pasado.