$!Oneil Cruz entraría al círculo de peloteros con accidentes mortales

“Los Piratas están al tanto del trágico accidente en República Dominicana que involucra a Oneil Cruz”, dijeron los Piratas en un comunicado el martes por la mañana. “Hemos estado en contacto con Oneil y él está cooperando plenamente con las autoridades locales. Proporcionaremos una actualización a medida que haya más información disponible“.

Rafa Nieves, agente de Cruz, le dijo a The Athletic que el jugador no resultó herido y no estaba seguro de si enfrentaría cargos criminales.

“Él está bien. Está bien“, dijo Nieves al sitio web. Nieves había tuiteado anteriormente el lunes por la noche para negar los informes de que Cruz había muerto en el incidente, diciendo que había hablado con él recientemente.

El 11 de diciembre de 1973, Cedeño, con 19 años, se fue con Altagracia de la Cruz (Malena) en una habitación en el motel Keko en Santo Domingo y la mató de un tiro calificado de “accidental” en la cabeza. En los interrogatorios se consignó que “los dos estaban bebiendo y jugando con una pistola, que se disparó, y la joven murió”. Cedeño se entregó y fue acusado de homicidio involuntario, dejado en libertad tras pasar 20 días en la cárcel y el pago de US$100 dólares de multa.

En octubre de 2008, el entonces lanzador Ambiorix Burgos impactó con su yipeta Hummer en Nagua a Angely Faña, de 29 años, y Josefina Minaya, de 38, ocasionándole la muerte. Estuvo preso, pero salió bajo fianza.

El 18 de septiembre de 2009 el a la sazón prospecto Ángel Villalona fue acusado de matar de un disparo a Mario Félix de Jesús, en un bar en La Romana.

En el año nuevo de 2011 Alfredo Simón habría matado a Michael Castillo, en Luperón, Puerto Plata. En marzo fue dejado en libertad bajo fianza por 2 millones. Tenía prisión preventiva por un año, pero duró menos de tres meses.

La madrugada del 25 de noviembre de 2014, Ronald Guzmán atropelló en su Ford Explorer 2012 a Eleazar García Marte, de 27 años, que conducía una pasola, en La Vega.