Acta: “Claro que hace falta Canó en el equipo; nosotros hemos jugado muy buena pelota”

NUEVA YORK. El coach de banca de los Marineros de Seattle Manny Acta, dijo al portal digital Al Día TV más, que la gente ha malinterpretado las cosas con relación al rendimiento del conjunto en estos momentos. “Claro que hace falta Canó en el equipo. Nosotros hemos jugado muy buena pelota, pero eso no tiene que ver nada con la ausencia de Robinson. No hay un solo equipo en Grandes Ligas que no sea mejor con él en la alineación”.

Manny Acta le salió al frente a cualquier comentario con relación a la ausencia del segunda base en el equipo. Los Marineros de Seattle al momento de la salida del jugador suspendido por las Grandes Ligas por 80 partidos, por uso indebido de una sustancia prohibida (Furosemida) se encontraban en tercer lugar de la división oeste y al momento de esta entrevista en segundo (46-27).

Manny Acta junto a Jean Segura (SS) del equipo y actual líder de bateo, fueron reconocidos por la Federación Dominicana de Deportes que dirige el atleta Daniel Reyes. Ambos jugadores agradecieron las distinciones de parte de la entidad. Los reconocimientos fueron entregados por Antonio (Tuli) Cabera de High Class y Félix Quiñones.

También fueron reconocidos por el Concejal Ydanis Rodríguez, quien destacó los aportes de los peloteros de MLB ser ente de motivación para la juventud.

Ademas en la actividad fue reconocido el empresario y deportista José Mateo (Peligro Sport) recibido por Camilo Batista por sus contribuciones al deporte en la comunidad, el cual fue entregado por Cirilo Moronta .

Daniel Reyes, agradeció el respaldo de Moranta presidente de 809 Restaurant & Lounge (La Casa del Dominicano en el exterior) donde se realizó el evento, a todas las actividades que organiza la Federación.

“809 es la casa de todos y nos llena de orgullo de que estén aquí con nosotros. Estamos y seguimos trabajando con todos los sectores de la comunidad, porque somos parte de ella”, dijo Moronta.

Reyes hizo mención especial al Señor Marín de Barceló y Café La Llave por seguir apoyando a los eventos de la Federación. Y también a todos los medios de comunicación que estuvieron en la actividad.