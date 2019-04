$!Acta vuelve a San Pedro con todo el poder y sin límites para agigantar su legado

Veía venir su salida de las Águilas Cibaeñas

Sobre su salida de las Águilas no se mordió la lengua. “Cumplí mi contrato de tres años, salieron comentarios de que quizás estuvieron de más, pues ya eso es otra cosa, yo no miro hacia atrás, no tengo ningún tipo de remordimiento, nosotros fuimos allí e hicimos lo que el señor (Juanchy) Sánchez y la directiva esperaban que hiciéramos y nos sentimos conformes. Tú sabes, cada quien tiene derecho a tomar las decisiones que quieran, el contrato no se renovó y no creo ni siquiera que eso iba a suceder de cualquier manera porque yo no estaba considerando regresar de todas formas”, dijo Acta.