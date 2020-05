$!Actuación Juan Marichal no fue seguida durante la Revolución de Abril

Cuando estalló la revolución el 24 de abril en 1965, Juan Marichal había realizado apenas tres salidas con los Gigantes de San Francisco y su récord era de 2-1.

El primer juego de Juan fue el 12 de abril frente a los Piratas de Pittsburgh y perdió 1-0.

A partir del 26 de abril se conocían las salidas de Juan Marichal en el resumen que realizaba a las 7:00 am Guillermo Potuondo Kalaf por La Voz de Estados Unidos. Eran detalles muy escuetos.

En una carrera de 16 años y tres equipos que le llevaron al Salón de la Fama del Beisbol, Juan Marichal disfrutó grandes momentos y excelentes temporadas en las Grandes Ligas.

Una de esas excelelentes temporadas acaeció en 1965, cuando el derecho hilvanó diez blanqueadas, como miembro de los Gigantes de San Francisco.

En seis años en las mayores, había dejado en blanco a la oposición en 16 ocasiones, cinco veces en 1963, cuando terminó con la envidiable marca de 25 – 8, 2.41 en 321.1 entradas.

En 1965, Marichal perdió su primer partido de la temporada, 1 – 0 en Pittsburgh; pero el 17 de abril en el Shea Stadium de New York, propinó la primera, de cuatra lechadas, a los Mets de New York en dicho año. Ayudado por el bateo de los hermanos Mateo y Jesús Alou, quienes lograron cuatro de los 13 incogibles del equipo, no tuvo problemas en derrotar al conjunto de la Gran Manzana, 4 – 0, poniendo su record de por vida contra el mismo en 10 – 0, y una efectividad de 1.10 en 98 entradas.

Una semana después, el 25 de abril en San Francisco, los venció nuevamente, esta vez 5 -0. Jesús Rojas Alou disparó de 4 – 3, con una anotada. Un elevado de sacrificio de Jim Davenport con Jesús Alou en la antesala en la séptima, fue todo lo que necesitó Marichal para derrotar, 1 – 0, al derecho Jim Maloney en Cincinnati, el cinco de junio. Alou abrió la entrada con doble y llegó a tercera con batazo al cuadro.

Jesús Alou disparó su sexto cuadrangular del año, Davenport el primero y Marichal volvió a dejar en blanco a los Mets, 3 – 0, en New York, el 10 de junio, puso su record en 9 – 5.